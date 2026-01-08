Підполковник НГУ отримав підозру за перевищення повноважень

ДБР викрило підполковника Національної гвардії України, який організував незаконні бойові виплати військовослужбовцям з Львівщини у розмірі по 100 тис. грн. У результаті державі завдано збитків на понад 72 млн грн.

Як повідомили у четвер, 8 січня, у ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, у період із січня до травня 2024 року військовослужбовці частини Державної спеціальної служби транспорту ЗСУ під час ротації будували фортифікаційні споруди у Запорізькій області, перебуваючи фактично на другій лінії оборони. Вони були скеровані для допомоги у зведенні украплень для підрозділів Нацгвардії.

«Попри це, начальник інженерної служби однієї з частин Нацгвардії, вийшовши за межі своїх службових повноважень, вказав неправдиві відомості у рапортах, де зазначив про перебування 317 військових ДССТ на першій лінії зіткнення із агресором. Фактично цей документ став підставою для виплати кожному з них по 100 тис. грн за різні часові періоди», – сказано в повідомленні ДБР.

Військові отримали бойові виплати, перебуваючи на другій лінії оборони

За даними слідства, фігурант знав, що на такі виплати мають право лише ті військові, які справді перебувають на передовій. Внаслідок його дій державі завдано збитків на понад 72 млн грн. Слідчі перевіряють, чи були до схеми причетні інші посадовці та чи отримували виплати військові, які взагалі не перебували у Запорізькій області.

Підполковника підозрюють у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 5 статті 426-1 ККУ). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За даними ZAXID.NET, підозру отримав мешканець Львівщини, підполковник військової частини 3029 НГУ, що дислокується в Запоріжжі. Незаконні виплати отримали військовослужбовці військової частини Т0910 з Шептицького під час ротації на Запоріжжя.

У спецпрокуратурі зазначили, що факти незаконних виплат підтверджені аудитом Західного офісу Держаудитслужби, внутрішнім аудитом Міноборони та судово-економічною експертизою. Прокурори готують позов про повернення завданих державі збитків.