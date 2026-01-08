Командиру взводу загрожує вісім років тюрми

Державне бюро розслідувань викрило командира взводу частини на Донеччині на махінаціях з бойовими виплатами. Посадовець, як і його попередник, виплачував підлеглій, яка перебувала у тилу, доплати за нібито участь у бойових діях. Про це у середу, 8 січня, повідомило ДБР.

За даними слідчих, військовослужбовиці взводу протягом шести місяців 2023 року виплачували додаткову винагороду за нібито участь у бойових діях. Насправді військова не залучалась до виконання бойових завдань й перебувала у тиловому районі.

«Посадовець, як і його попередник, щодо якого за аналогічні дії працівники ДБР вже скерували обвинувальний акт до суду, не забезпечив належного контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та особисто подавав рапорти на виплату додаткової винагороди. Через службову недбалість посадовця з державного бюджету безпідставно виплатили понад пів мільйона гривень», – йдеться у повідомленні ДБР.

Крім того, слідчі встановили, що командир взводу самовільно залишав місце служби. ДБР оголосило військового у розшук, а після затримання оголосило йому підозри у недбалому ставленні до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки, та самовільне залишення місця служби (за ч. 4 ст. 425 та ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у серпні 2025 року стало відомо про викриття групи військових ДПСУ, які організували собі безпідставну виплату 5,3 млн грн.