Заступнику командира повідомили підозру в недбалому ставленні до служби

ДБР повідомило про підозру заступнику командира однієї з військових частин, дислокованих на Вінниччині, який у 2022 році безпідставно оформив бойові виплати на суму майже 5 млн грн військовослужбовцям з Львівщини, які насправді перебували у тилу.

Як повідомили у вівторок, 22 квітня, у ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, у період з вересня до грудня 2022 року 62 військовослужбовці частини були направлені на виконання завдань на Київщину, яка на той момент не належала до районів ведення бойових дій. У той час військовослужбовцям нараховували бойові виплати, загальна сума яких сягнула 5 млн грн.

«За даними слідства, полковник підписав документи, на підставі яких військовою частиною з Львівщини здійснено виплату майже 5 млн грн бойових для 62 військовослужбовців роти, які з вересня до грудня 2022 року були відряджені на Київщину для виконання службових завдань. У цей час територія Київщини вже не належала до зони бойових дій, тож таке нарахування грошового забезпечення було незаконним», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Начальнику штабу-першому заступнику командира повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.