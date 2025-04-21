Спільниць затримали під час одержання частини грошей

Поліцейські спільно з СБУ затримали у Львові 46-річну лікарку обласної лікарні та 45-річну викладачку медуніверситету, які за хабарі оформляли фіктивні діагнози та допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон. Їх спіймали під час одержання частини грошей у розмірі 4500 доларів.

Як повідомили в понеділок, 21 квітня, в СБУ Львівщини та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, лікарка УДЗ та викладачка медичного вишу налагодили механізм ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. За гроші вони зобов’язувались оформляти відповідні документи зі сфабрикованими діагнозами, на підставі яких згодом могла встановлюватися група інвалідності.

«Така схема дозволяла чоловікам на законних підставах покидати країну під час війни. Вартість таких послуг становила 15,5 тисяч доларів США. Спільниць викрито під час отримання останньої частини обумовленої суми коштів у розмірі 4 500 доларів США», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

У лікарки та викладачки вилучили документи з доказами протиправної діяльності та гроші. Лікарці обласної клінічної лікарні та викладачці медичного вишу повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого групою осіб (ч. 3 ст. 332 ККУ).