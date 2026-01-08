ДБР оголосило підозру офіцеру ТЦК у Миколаєві через регулярні побої військовозобов'язаних
До ДБР надійшло щонайменше 30 скарг від військовозобов'язаних
Державне бюро розслідувань оголосило підозру офіцеру Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідчих, військовий застосовував фізичне насильство під час мобілізаційних заходів. Про це у четвер, 8 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.
Вказується, що до ДБР надійшло щонайменше 30 звернень від військовозобов’язаних, які скаржилися на побої з боку співробітників Корабельного ТЦК під час перевірок військово-облікових документів. ДБР наголошує, що така кількість звернень свідчить про регулярні порушення у ТЦК.
«Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для “посилення” роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних», – йдеться у повідомленні ДБР.
Наразі одному з офіцерів ТЦК Корабельного району оголосили підозру у навмисному спричиненні легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до року.
Нагадаємо, 8 грудня 2025 року Запорізький обласний ТЦК та СП повідомив про затримання одного зі своїх співробітників за підозрою у вбивстві чоловіка.