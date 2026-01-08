Офіцера ТЦК у Миколаєві підозрюють у побоях військовозобов'язаних

Державне бюро розслідувань оголосило підозру офіцеру Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідчих, військовий застосовував фізичне насильство під час мобілізаційних заходів. Про це у четвер, 8 січня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Вказується, що до ДБР надійшло щонайменше 30 звернень від військовозобов’язаних, які скаржилися на побої з боку співробітників Корабельного ТЦК під час перевірок військово-облікових документів. ДБР наголошує, що така кількість звернень свідчить про регулярні порушення у ТЦК.

«Під час перевірки фактів слідчі встановили, що офіцер обласного ТЦК та СП, якого залучили для “посилення” роботи Корабельного РТЦК та СП, неодноразово застосовував фізичне насильство до військовозобов’язаних», – йдеться у повідомленні ДБР.

Наразі одному з офіцерів ТЦК Корабельного району оголосили підозру у навмисному спричиненні легких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 125 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або виправних робіт строком до року.

Нагадаємо, 8 грудня 2025 року Запорізький обласний ТЦК та СП повідомив про затримання одного зі своїх співробітників за підозрою у вбивстві чоловіка.