У Запоріжжі військового ТЦК підозрюють в умисному вбивстві

У Запоріжжі затримали військового одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою у вбивстві. Про це у понеділок, 8 грудня, повідомили Запорізький обласний ТЦК та СП, а також місцевий новинний сайт «ЗаБор».

За даними журналістів «ЗаБор», у неділю, 7 грудня, на вулиці Північне шосе біля будинку виявили тіло чоловіка 1968 року народження. Того ж дня правоохоронці встановили причетного до злочину, ним виявився військовослужбовець ТЦК 1983 року народження.

У понеділок, 8 грудня, Запорізький обласний ТЦК підтвердив, що за підозрою в умисному вбивстві затримали їхнього співробітника. Також у ТЦК назвали ім’я жертви – Юрій Янковський. Крім того, там заявили, що засуджують дії затриманого.

«Вчинок, у якому його підозрюють, не має нічого спільного з військовою честю, обов'язком захисника чи завданнями ТЦК та СП. Військова форма не є індульгенцією від відповідальності, а навпаки – обтяжуючою обставиною в моральному аспекті», – йдеться у повідомленні.

Вказується, що наразі підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі. Запорізький обласний ТЦК запевнив, що сприяє розслідуванню вбивства та висловив співчуття родині загиблого. Що стало причиною злочину у Нацполіції та ТЦК не повідомили.