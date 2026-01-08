У Львові в ніч на 7 січня трапилася надзвичайна подія – «Львівобленерго» знеструмило низку медзакладів та об’єкти «Львівелектротрансу» за графіками погодинних відключень. П’ять міських лікарень та комунальний електротранспорт вилучили з переліку критичних та зарахували до звичайних груп відключень світла, вони пропрацювали на генераторах кілька годин. Через медійний розголос питання відповідальності за вимкнення електрики у львівських лікарнях і електротранспорті перетворилось на гру в гарячу картоплину – ніхто не брав на себе відповідальності за знеструмлення критичних об’єктів, а обласна влада навіть звинуватила місто в неготовності до блекаутів.

Міський голова Андрій Садовий заявив, що це сталося через зміну урядом підходу до визначення критичності підприємств. Згодом він повідомив, що після розмов з головою Кабміну Юлією Свириденко та двома профільними міністрами електропостачання для частини об’єктів критичної інфраструктури Львова відновили.

Прем’єр-міністерка наголосила, що уряд заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. За словами очільниці уряду, після інформації про відключення лікарень та громадського транспорту у Львові Держенергонагляд та інші органи проведуть перевірки.

Ситуація з відключенням зокрема лікарень трапилася лише у Львові, з інших регіонів таких повідомлень не надходило. В Івано-Франківську, Ужгороді, Тернополі та інших містах заходу України планових відключень медзакладів та підстанцій, що живлять муніципальний електротранспорт, поки що не було. Міський голова Франківська Руслан Марцінків висловив солідарність із міським головою Львова, який засудив рішення про знеструмлення лікарень і громадського транспорту. «Ми не розуміємо це рішення уряду. Ми солідарні зі Львовом. Краще відключити “білий дім”, де розташована адміністрація і мерія, але не лікарні і тягові підстанції електротранспорту, які забезпечують економіку, рух людей на роботу, в школу, в садки. Уряд повинен це переглянути», – наголосив мер Івано-Франківська.

Раптовий блекаут

Уночі та зранку 7 січня у Львові обленерго від’єднало від електропостачання кілька міських лікарень та комунальний електротранспорт. Їм вимкнули електрику, додавши ці об’єкти до графіків погодинних відключень, що діють в області. Зокрема понад чотири години не було електрики в лікарнях Святого Луки (колишня 8-ма лікарня на Навроцького) та Святої Анни (пологовий на Мечникова), а також у Першій, Четвертій та П’ятій міських клінічних лікарнях, повідомила міська рада. Медичні заклади пропрацювали ніч і ранок на генераторах. Лише у четвертій лікарні витратили пального на 30 тис. грн, наголосили в міськраді.

Ситуація з відключенням лікарень за загальним графіком обурила як медиків, так й міську владу. За словами мера Андрія Садового, у таких діях «не зрозуміти логіки». «Не можна прирівнювати апарат ШВЛ до чайника. Я розумію, що є бажання відключати всіх планово. Але ми говоримо про лікарні – це життя всіх нас», – заявив міський голова.

Депутат міської ради та голова комісії охорони здоров’я та соціального захисту Валерій Веремчук також висловив обурення ситуацією з відключенням лікарень на загальних засадах. Він повідомив, блекаут стався «через зміну урядом підходу до визначення критичної інфраструктури», внаслідок чого деякі лікарні «випали» з цього переліку. «Це рішення слід негайно відмінити. Нагадаю, хто забув, лікарні — це не «просто будівля». Це життя», – наголосив депутат у дописі на фейсбуці.

За словами Веремчука, в лікарнях підключені генератори великої потужності, вони вже працювали раніше при аварійних знеструмленнях. «Але споживання палива, враховуючи потребу лікарні, величезне, час роботи генератора по регламенту обмежений, є ризик поломки дорогої медичної апаратури в процесі переключення», – повідомив він.

Під час відключень вночі 7 січня у лікарні святої Анни перебували 20 породіль, розповіла «Суспільному» директорка з комунікації Першого медоб’єднання (ТМО) Ірина Заславець. За її словами, під загрозою через знеструмлення без попередження опинилося кріосховище, яке потребує безперервного енергопостачання, тому що там зберігаються заморожені ембріони. У лікарні Святого Луки понад 30 пацієнтів перебували в реанімації, половина з яких – на ШВЛ. «Це була пряма загроза життю людей», – додала вона.

За словами директора цього ТМО Олега Самчука, відключення відбулося без попередження.

Лікарні – не критична інфраструктура

Раніше струм в лікарнях зникав лише під час аварійних відключень після обстрілів, тоді вони швидко перемикалися на альтернативне живлення до відновлення централізованого електропостачання. Останній період відключень електрики у Львові за погодинними графіками триває з 5 січня – через чергові російські обстріли в загальній мережі виник брак потужності. Однак лікарні почали вимикати лише на третій день дії цих графіків.

Загалом, чи вимикатимуть той, чи інший об’єкт від електропостачання, залежить від кількох нормативних активів, зокрема «Інструкції складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії» та «Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності».

Згідно з цими документами, пріоритетне електропостачання надається об’єктам критичної інфраструктури, що включені до відповідного державного реєстру.

Переліки таких об’єктів приєднаною потужністю до 100 кВт на Львівщині складає та затверджує обласна військова адміністрація, погоджує їх Державна інспекція енергетичного нагляду України (її основна функція – дотримання правил та норм у сфері електроенергетики та теплопостачання). Опісля – інформація потрапляє до реєстру, який модерує Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Щодо кожного об’єкта в переліку мають бути вказані його назва, місце розташування тощо – переплутати лікарню із ЖК неможливо.

Останні законодавчі зміни стосовно ведення реєстру відбулися наприкінці грудня 2025 року –тоді зобов’язав обласну адміністрацію до 30 грудня переглянути та затвердити переліки критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання, та терміново передати на погодження Державній інспекції енергетичного нагляду. ЛОДА мала надати детальну інформацію по кожному з них та обґрунтування необхідності внесення до такого переліку.

Чому кілька львівських лікарень раптово «випали» з переліку критичних та отримали погодинні відключення – ZAXID.NET намагався з’ясувати в «Львівобленерго», чиї працівники безпосередньо займаються відключенням та підключенням споживачів. Речник енергетичної компанії Олександр Горгут повідомив, що переліки на відключення вони отримають «від органів влади», а щодо випадків з лікарнями скерував за поясненнями до Львівської обласної військової адміністрації.

Водночас у пресслужбі ЛОВА повідомили, що профільний заступник голови обладміністрації з питань енергетики Андрій Годик наразі не може надати коментаря через зайнятість.

Не та постанова Кабміну

Утім зайнятість не завадила Андрію Годику надати коментар новинному сайту Lviv.media, який належить родині голови Львівської ОДА Максима Козицького. По обіді 7 січня сайт поширив пояснення Андрія Годика щодо раптового відключення п’яти лікарень у Львові. За його словами, медзаклади потрапили під графіки відключень світла, бо мають не той статус критичності, який потрібен для пріоритетного електропостачання.

«Вони (лікарні та міська влада, – ред.) посилаються на документ про надання їм статусу критично важливого підприємства в умовах воєнного стану, який регулюється і надається до 76 постанови КМУ. Але ця постанова регулює тільки порядок надання відповідного статусу, який має значення для подальшого бронювання військовозобов’язаних. І не більше», – пояснив Андрій Годик.

«Натомість наявність електропостачання під час застосування графіків відключень регулюється постановою Кабміну №600 та законом про критичну інфраструктуру. Згідно з ними, пріоритетне живлення мають лише ті об’єкти, які офіційно внесені до реєстру об’єктів критичної інфраструктури. Для цього профільне міністерство – у випадку лікарень це МОЗ — має надати відповідний витяг і поінформувати обласну військову адміністрацію», – повідомив Lviv.media посадовець. Водночас Андрій Годик не пояснив, чому раніше лікарні та об’єкти «Львівелектротрансу» не потрапляли під дію загальних графіків, а планові знеструмлення почалися лише в ніч проти 7 січня.

Окрім того, ввечері того ж дня Андрій Годик дав розлогий коментар телеканалу «Перший Західний», який належить Львівській обласній раді. У ньому посадовець заявив, що львівські лікарні та Львівська міська рада як їхня власниця мають два можливі виходи з ситуації – або зробити нові документи для отримання статусу об’єктів критичної інфраструктури, або власним коштом почати купувати імпортовану електроенергію. У цьому випадку, наголосив заступник голови ОДА, лікарні можливо вилучити з графіків погодинних відключень. «[Законодавством] передбачається, якщо суб’єкт імпортував понад 60% електроенергії від власного споживання, то він теж виключається з графіків», – сказав посадовець. З його слів також випливає, що в обласній адміністрації були в курсі щодо можливих знеструмлень лікарень за графіком.

Того ж дня маніпулятивну заяву про знеструмлення критичних для міста об’єктів зробив голова Львівської ОВА Максим Козицький, іронічно назвавши їх у лапках «раптовими» і дорікнувши міській владі, що критичні об’єкти мали бути давно готовими до знеструмлень. Хоча усі медзаклади міста ще у перший рік війни були забезпечені генераторами, запасами пального і готові до блекаутів. Окрім того, одна справа, коли мова йде про аварійні відключення, які трапляються після обстрілів. Інша – коли лікарні раптом потрапляють до переліків планових знеструмлень разом із житловими масивами.

Увечері т.в.о. голови Держенергонагляду Анатолій Замулко в коментарі телемарафону «Єдині новини»заявив, що для розв’язання львівської проблеми «треба знайти комунікацію між певними гілками влади Львова та області, щоб врегулювати це питання».