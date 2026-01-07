Уночі 7 січня у Львові від електропостачання відключили частину лікарень

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зреагувала на повідомлення міського голови Львова Андрія Садового про відключення від електропостачання частини лікарень. Вона наголосила, що рішення уряду про перегляд об’єктів критичної інфраструктури не стосується медичних закладів.

«Уряд України прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час застосування графіків обмеження електропостачання. Це закріплено у рішенні Кабміну щодо заходів із забезпечення постачання електричної енергії протягом осінньо-зимового періоду 2025/26 року. Відповідальні виконавці, зокрема місцеві органи влади, зобовʼязані забезпечити безумовне дотримання відповідного рішення уряду», – йдеться в повідомленні прем’єрки.

Юлія Свириденко зазначила, що органи контролю, у тому числі Держанергонагляд, невідкладно проведуть перевірки фактів можливих порушень урядового рішення, зокрема, у Львові.

«Здоров’я і життя людей – це не привід для маніпуляцій та гучних заголовків», – додала посадовиця.

Нагадаємо, вранці 7 січня міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що вночі від електроенергії було відключено частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Причиною стало те, що уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Згодом мер зазначив, що після розмови з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, в.о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я подачу електроенергії до частини об’єктів відновили.

У Першому медоб’єднанні уточнили, що на кілька годин були відключені від електропостачання дві лікарні – Лікарня святого Луки і Лікарня святої Анни. «Нас відключили від електропостачання попри те, що постійно в стаціонарі наших медзакладів перебуває 2100 пацієнтів, щодоби виконується до 150 операцій, в реанімаціях перебуває понад сотня пацієнтів, з них половина – на ШВЛ. Це без перебільшення була пряма загроза життю людей», – зазначили в медоб’єднанні.