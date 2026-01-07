Уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств

У середу, 7 січня, у Львові від електроенергії відключили частину лікарень та весь комунальний електротранспорт. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Як йдеться в повідомленні, уряд змінив підхід до визначення критичності підприємств. Відтак лікарні, трамваї та тролейбуси працюватимуть за погодинним графіком відключень.

«Тобто тепер апарати штучного дихання, трамваї та тролейбуси мають працювати за графіками відключень. Це нонсенс! Я не розумію, хто додумався зарахувати лікарні та електротранспорт до звичайних груп відключень. Але з цієї ночі місто змушене працювати за новим графіком. З самого ранку намагаюся зв’язатися з членами Кабміну, щоб негайно виправити цю помилку», – зазначив Андрій Садовий.

У місті наразі екстрено планують альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.

Оновлено. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що відбулися розмови з прем'єр-міністеркою України, в. о. міністра енергетики та міністром охорони здоров’я. У місті почали відновлювати подачу електроенергії до об’єктів критичної інфраструктури.

Згодом на львівську ситуацію з відключенням електрики для лікарень зреагувала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Вона наголосила, що уряд прямо заборонив відключення закладів охорони здоров’я під час дії графіків обмеження електропостачання, і це закріплено у рішенні Кабміну про заходи із забезпечення постачання електроенергії в осінньо-зимовий період 2025/26 років.

Очільниця уряду заявила, що органи контролю, включно з Держенергонаглядом, оперативно перевірять можливі порушення, зокрема у Львові.

У телеграм-каналі Андрій Садовий повідомив, що станом на 14:50 у Львові немає електропостачання у двох медичних закладах: центрі для людей, які пройшли полон і тортури, а також у пульмонологічному відділенні на вулиці Чупринки. Також мський голова зазначив, що роботу електротранспорту поступово відновлюють: усі трамваї вже курсують, в тролейбуси відновлять рух найближчим часом.