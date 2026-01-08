Нестору Шуфричу змінили запобіжний захід

Підозрюваному у державній зраді народному депутату від «Платформа за життя та мир» Нестору Шуфричу змінили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на заставу. Про це у середу 8 січня повідомив «Телеграф» з посиланням на адвоката Віктора Карпенка.

«Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно прийняли рішення, що до запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, внесли альтернативу з внесенням застави в 33 мільйони 280 тисяч гривень. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу», – цитує «Телеграф» адвоката Віктора Карпенка.

Водночас, за словами Віктора Карпенка, йому невідомо, коли саме планується внесення визначеної застави. Син Шуфрича Олександр у коментарі для «Телеграф» висловив сподівання, що гроші на рахунок суду сплатять соратники парламентаря.

«У батька є достатньо людей, які були готові за нього поручитися, навіть до цього рішення. Соратники по партії брали його на поруки, серед них є задекларовані доларові мільйонери. І якщо вони проявлять політичну солідарність, напевно, вони внесуть за нього заставу. Так, я думаю, зробив би він для них. Мій батько завжди намагався заступатися за своїх соратників», – сказав Олександр Шуфрич.

Нагадаємо, СБУ та ДБР підозрюють Нестора Шуфрича у державній зраді, фінансуванні Росгвардії у Криму та підривній діяльності. За даними слідчих, Шуфрич зареєстрував придбану у Криму нерухомість за російськими законами, а потім надав її у користування російським військовим. Крім того, нардеп неодноразово свідомо поширював російську пропаганду під час своїх публічних виступів та інтерв’ю.

З 15 вересня 2023 року Нестор Шуфрич перебував у СІЗО без права внесення застави.