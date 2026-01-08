В Італії виробництво авто Stellantis впало на 20%

Виробництво автомобілів на італійських заводах Stellantis у 2025 році впало більш ніж на 20% – компанія випустила лише 379 706 машин, повідомляє профспілка FIM-CISL.

Найбільше постраждав сегмент легкових авто, його обсяги скоротилися на 24,5%, до 213 706 одиниць. За даними Bloomberg, це найгірший результат для Італії з 1955 року, коли Fiat, один з попередників Stellantis, виготовив 230 988 машин. Для порівняння, у 2023 році італійські заводи випустили 521 104 легкових автомобілів – тобто за два роки виробництво зменшилося майже удвічі.

Упродовж 2025 року на деяких підприємствах виробництво простоювало понад 100 днів, а майже половина працівників компанії працювала за скороченим графіком. Єдине зростання показав завод Mirafiori у Турині завдяки запуску нового гібридного Fiat 500, тоді як інші майданчики демонстрували суттєве падіння. Зокрема, на заводі Melfi на півдні Італії випуск скоротився майже наполовину. У профспілці сподіваються на покращення ситуації у 2026 році завдяки збільшенню виробництва гібридного Fiat 500 та старту випуску нового Jeep Compass на півдні країни.

Stellantis створили у 2021 році унаслідок об’єднання французької PSA Group та італо-американського Fiat Chrysler. Компанія має у портфелі низку відомих брендів автомобілів, зокрема, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot. До грудня 2024 року компанію очолював Карлос Таварес, який керував Stellantis із моменту її створення. Йому уряд Італії висловлював претензії через переміщення виробництва до країн із дешевшою робочою силою, зокрема до Марокко. Новий президент компанії Антоніо Філоса збирається інвестувати у італійські заводи, аби підтримати місцеве виробництво.