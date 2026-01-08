Меморандум підписав Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп підписав меморандум про вихід країни одразу з 66 міжнародних організацій, агенцій та комісій. Зокрема, Америка перестала фінансувати Український науково-технологічний центр. Про це повідомили у середу, 7 січня, на сайті Білого дому.

У Білому домі мотивували цей крок тим, що більшість з цих організацій просувають кліматичну політику, глобальне управління та ідеології, які суперечать американським цінностям та економічній потужності. На думку Трампа, організації «занадто роздуті, непотрібні, погано керовані, захоплені людьми, які просувають власні інтереси, несуть загрозу суверенітету, свободам та глобальному процвітанню».

Для установ вихід США означає втрату усіх фінансувань та членських внесків, які Америка надавала впродовж десятків років. Серед них є Український науково-технологічний центр, який створили на початку 1990-х років, у період ядерного і хімічного роззброєння України. Її мета – запобігати розповсюдженню знань і матеріалів, які повʼязані зі зброєю масового знищення.

Нагадаємо, у січня 2025 року США призупинили низку програм прийому мігрантів, зокрема з України. Під обмеження потрапила, зокрема, програма Uniting for Ukraine, завдяки якій українські біженці могли до двох років працювати в США без візи за умови наявності фінансового поручителя, який уже проживає в країні. Цією програмою станом на вересень 2023 року скористались понад 150 тис. українців.