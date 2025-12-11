Палата представників підтримала виділення Україні по 400 млн доларів у 2026 та 2027 роках

Палата представників США проголосувала за щорічний законопроєкт про оборону (NDAA) на суму 900 млрд доларів. У документі передбачена допомога для України на 800 млн доларів, повідомило 10 грудня видання The Hill.

Законопроєкт про фінансування оборони підтримали 312 депутатів, ще 112 проголосували проти. Тепер документ має схвалити верхня палата американського парламенту – Сенат.

Новий законопроєкт передбачає і допомогу Україні – у документі пропонується повторно авторизувати «Ініціативу сприяння безпеці в Україні» (USAI), яка фінансує закупівлю зброї та обладнання для Сил оборони в американських оборонних компаній.

Документ пропонує виділити на закупівлі для України по 400 млн доларів у 2026 та 2027 роках.

«Це символічна перемога для Києва та прихильників України, які стурбовані тим, що президент Трамп повністю припинить підтримку США в рамках зусиль щодо припинення війни з Росією. Але це відносно невеликий внесок у загальні військові потреби України», – пише The Hill.

Зазначається, що сам NDAA не виділяє гроші, а визначає політику міністерства війни США на наступний рік.