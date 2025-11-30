Віткофф пропонував Україні простити скасування мит на експорт замість «жменьки ракет»

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час переговорів з Україною переконував перемовників, що отримати від США нульові мита набагато вигідніше, аніж ракети Tomahawk. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела всередині Білого дому.

У публікації, присвяченій мирним процесам щодо війни в Україні, згадують епізод у жовтні 2025 року, коли президента США Дональд Трамп передумав передавати Україні далекобійні ракети Tomahawk після розмови з Путіним. Зазначимо, раніше агентство Bloomberg повідомило, що саме Віткофф порадив російській делегації влаштувати телефонну розмову Путіна і Трампа до приїзду Володимира Зеленського на переговори до Вашингтона.

Зеленський мав обговорити з Трампом отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. Втім, після розмови з Путіним Трамп вирішив відкласти передачу ракет Україні.

Тоді Стів Віткофф, за даними видання, почав переконувати українську сторону про те, що США нібито мають цікавішу пропозицію для України. Спецпосланець стверджував, що за допомогою «жменьки ракет» Україні все одно не вдасться досягти суттєвих результатів, та запропонував делегатам просити у Трампа по 10-річне звільнення українських товарів від мит. На думку Віткоффа, це стало б «гарним стимулом для української економіки».

Зауважується, що в експортній структурі США Україна перебуває на 16-му місці з показником близько 2% експорту. Оскільки український експорт не є значним, обнулення мит не мало би значного впливу.

Нагадаємо, 19 листопада Трамп схвалив план з 28 пунктів для досягнення миру між Росією та Україною. План розробили без участі української та європейської сторін. Згодом газета The Washington Post із посиланням на анонімного американського чиновника повідомила, що Трамп практично не брав участі у розробці документа про завершення війни в Україні та не цікавився його змістом після того, як його уклали спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланець Кірілл Дмітрієв, якому американський спецпосланець радив, як поводитися з Трампом.