Стів Віткофф давав поради помічнику президента Росії

Під час телефонної розмови у жовтні спецпосланник президента США Стів Віткофф давав поради помічнику президента Владіміра Путіна Юрію Ушакову, щодо того, як Росії краще представити свої пропозиції щодо мирної угоди Дональду Трампу. Про це у вівторок, 25 листопада, повідомило агентство Bloomberg.

Телефонна розмова між Віткоффом і Ушаковим відбулась 14 жовтня і тривала трохи більше п’яти хвилин. Того дня Віткофф радив Ушакову, як Путін повинен порушити питання мирного плану з Трампом. Він пропонував організувати дзвінок президентів Росії та США до приїзду президента України Володимира Зеленського в Білий дім.

«Зеленський приїде до Білого дому в п'ятницю. Я піду на цю зустріч, бо вони хочуть, щоб я був там, але я думаю, що, якщо можливо, ми повинні поговорити з вашим босом перед цією п'ятничною зустріччю», – процитував Bloomberg Віткоффа.

Віткофф також порекомендував, аби Путін привітав Трампа з досягненням мирної угоди щодо Гази і наголосив, що Росія її підтримала і що він поважає президента США як людину миру.

Під час цієї ж розмови посланець Трампа обговорював із помічником Путіна потенційні умови мирної угоди між Росією та Україною.

Зауважимо, що розмова Трампа й Путіна таки відбулась 16 жовтня.

«Трамп і Путін провели свій дзвінок через два дні, на прохання Росії, і президент США описав двогодинну розмову як “дуже продуктивну”. Після цього він оголосив про плани зустрітися з російським лідером у Будапешті, саміт, який ще не відбувся, а також згадав, що Путін привітав його з угодою з Газою», – зазначили журналісти агентства.

Член Палати представників США Тед Лю назвав Стіва Віткоффа зрадником. А конгресмен Ден Бейкон закликав звільнити Віткоффа та назвав його російським агентом.

«Для тих, хто виступає проти російського вторгнення та хоче бачити Україну суверенною та демократичною країною, очевидно, що Віткофф повністю підтримує росіян. Йому не можна довіряти ведення цих переговорів. Хіба російський платний агент зробив би менше, ніж він? Його слід звільнити», – йдеться у дописі.

Тим часом Дональд Трамп назвав дзвінок стандартною формою переговорів.

«Це питання майстерності укладання угод. Ти маєш сказати: “вони хочуть це – ти маєш переконати їх у цьому”. Це стандартна форма переговорів. Я не чув запису, але мені казали, що це типові перемовини, і я уявляю, що вони приблизно сказали так само українцям», – повідомив президент США.

Нагадаємо, 19 листопада телеканал NBC News з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Трампа повідомив, що президент США схвалив план з 28 пунктів для досягнення миру між Росією та Україною. План розробили без участі української та європейської сторін.

22 листопада Дональд Трамп заявив, що мирний план США не є остаточною пропозицією для України, а вже 23 листопада у Женеві відбувся перший раунд переговорів української та американської делегацій.

Згодом газета The Washington Post із посиланням на анонімного американського чиновника повідомила, що Трамп практично не брав участі у розробці документа про завершення війни в Україні та не цікавився його змістом після того, як його уклали спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланець Кірілл Дмітрієв.