Дональд Трамп доручив Віткоффу укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп практично не брав участі у розробці документа про завершення війни в Україні та не цікавився його змістом після того, як його уклали спецпредставник Трампа Стів Віткофф і російський посланець Кірілл Дмітрієв. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на анонімного американського чиновника.

За словами співрозмовника видання, розповів, що в день представлення нового мирного плану США, який розробила американська та російська сторона без залучення Європи та України, у Білому домі «панував абсолютний хаос». Європейський чиновник у коментарі WP вважає, що дії Віткоффа, який запропонував документ із серйозними поступками для Росії та тиском на Україну, «заскочили Вашингтон зненацька».

Американський чиновник додав, що Дональд Трамп був не надто зацікавлений у змісті документа, та практично не брав участі в його розробці.

«Ви кажете йому: “Я спробую укласти угоду”. Він скаже: “Чудово, піди й подивись, що ти можеш зробити”. І це той рівень деталізації, який він має», – розповів співрозмовник газети.

Нагадаємо, 19 листопада телеканал NBC News з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Трампа повідомив, що президент США схвалив план з 28 пунктів для досягнення миру між Росією та Україною. План розробили без участі української та європейської сторін.

Перша версія плану передбачала територіальні поступки з боку України – зокрема, йшлося про передачу Росії неокупованої частини Донбасу та замороження лінії боєзіткнення на Запоріжжі та Херсонщині. План також передбачав скорочення чисельності ЗСУ та заборону Україні ставати членом НАТО.

20 листопада інформагенція Reuters повідомила, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу виступили проти плану США щодо завершення війни в Україні. Союзники дали зрозуміти, що не підтримуватимуть поступок з боку України, та заявили про готовність долучитися до розробки справедливого документа.

21 листопада Володимир Зеленський опублікував відеозвернення до українців. Президент попередив про інформаційний та політичний тиск та заявив, що Україна продовжуватиме працювати над мирним планом без зради державних інтересів.

22 листопада Дональд Трамп заявив, що мирний план США не є остаточною пропозицією для України, а вже 23 листопада у Женеві відбувся перший раунд переговорів української та американської делегацій. Згодом до переговорів долучилися європейські партнери, які запропонували альтернативний план завершення війни. Із повним текстом нового мирного плану можна ознайомитись тут.