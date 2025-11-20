ЄС виступає за розробку мирного плану за участі України та європейських країн

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу під час зустрічі в Брюсселі 20 листопада виступили проти плану США щодо завершення війни в Україні. Союзники дали зрозуміти, що не підтримуватимуть поступок з боку України, які нібито передбачає цей план, повідомило Reuters із посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням, які захотіли залишитися анонімними.

За даними співрозмовників агентства, 19 листопада США дали президенту Володимиру Зеленському сигнал про те, що Україна повинна буде прийняти розроблену США угоду про припинення війни. За даними низки ЗМІ та джерел Reuters, угода передбачає територіальні поступки та обмеження ЗСУ.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі 20 листопада посадовці країн ЄС звернули увагу на те, що мирний план був запропонований без залучення України та європейських країн під час його розробки. За даними Reuters, міністри закордонних справ не коментували деталей мирного плану, але «чітко дали зрозуміти», що не приймуть тиску на Україну.

«Українці хочуть миру — справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією», – заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас також наголосила, що для того, щоб мирний план спрацював, необхідна залученість України на Європи. Вона наголосила, що не чула про жодні поступки з боку Росії, хоч вона є єдиним агресором у цій війні.

«Я маю на увазі, якби Росія справді хотіла миру, вона могла б погодилася на безумовне припинення вогню вже давно, натомість ми знову бачимо нічні бомбардування цивільних. 93% російських цілей були цивільною інфраструктурою. Я маю на увазі школи, лікарні, житлові будинки, щоб справді, знаєте, вбити багато людей і спричинити якомога більше страждань», – сказала Кая Каллас.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля, США не інформували європейські країни про новий план врегулювання війни. У Білому дому не коментували повідомлення ЗМІ про новий мирний план.

Нагадаємо, 19 листопада телеканал NBC News з посиланням на неназваного співрозмовника в адміністрації Трампа повідомив, що президент США схвалив план з 28 пунктів для встановлення миру між Росією та Україною, який високопосадовці адміністрації президента непублічно розробляли протягом останніх кількох тижнів у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Втім, українські співрозмовники заперечили, що Україна брала участь у розробці плану.

За даними Financial Times, серед пунктів мирного плану – поступки з боку України. Зокрема, в української сторони вимагатимуть поступитися рештою Донбасу, вдвічі скоротити чисельність ЗСУ, заморозити лінію боєзіткнення на Запоріжжі та Херсонщині, а також визнати російську мову державною тощо.