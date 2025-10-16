Трамп домовився про чергову зустріч із Путіним

Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін зустрінуться в угорському Будапешті та обговорять припинення російсько-української війни. Про це у четвер, 16 жовтня, повідомив Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп повідомив, що завершив телефонну розмову із Путіним, під час якої вони домовилися зустрітися у столиці Угорщини, Будапешті.

«Путін і я зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб обговорити можливість припинення цієї “безславної” війни між Росією та Україною», – повідомив Трамп.

Коли саме відбудеться зустріч, Дональд Трамп не уточнив.

За словами Трампа, Путін привітав його з успіхом у мирному процесі на Близькому Сході, про що, за його словами, «мріяли століттями». Дональд Трамп також висловив впевненість, що врегулювання конфлікту у Секторі Гази «допоможе у переговорах» щодо зупинення російсько-української війни.

«Путін подякував першій леді Меланії за її участь у роботі з дітьми. Ми також багато часу присвятили обговоренню торгівлі після закінчення війни з Україною. Наприкінці розмови ми домовилися, що наступного тижня відбудеться зустріч наших радників високого рівня», – заявив Трамп.

Зауважимо, телефонна розмова Трампа та Путіна відбулася за день до прибуття у Білий дім президента України Володимира Зеленського, який має обговорити з Трампом отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. До того Дональд Трамп заявляв, що він розчарований Владіміром Путіним, а наприкінці вересня заявив, що Україна за підтримки ЄС здатна боротися і перемогти Росію.

Зазначимо, у квітні 2025 року Угорщина оголосила про вихід з Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Владіміра Путіна. Так само з МКС вийшли США, куди Путін вже прилітав на зустріч із Трампом.

Нагадаємо, 15 серпня Путін прибув на Аляску для переговорів із Трампом щодо припинення війни в Україні. Президенти обмінялися рукостисканнями та вирушили на переговори в одному авто. Під час переговорів Трамп і Путін не змогли дійти згоди щодо кількох важливих пунктів, проте заявили про конструктивну розмову.

Втім, вже у вересня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Росія відмовляється брати участь у переговорах щодо завершення війни проти України.