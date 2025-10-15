Трамп не відповів, чи США нададуть Україні ракети Tomahawk

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що зустрінеться з українським колегою Володимиром Зеленським цього тижня. Президенти обговорять постачання Україні зброї, зокрема американських далекобійних ракет Tomahawk. Про це Трамп сказав на зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм у Білому домі 14 жовтня.

Трамп відмовився відповісти прямо на питання, чи США передадуть Україні ракети Tomahawk.

«Зеленський хоче Tomahawk, США мають великий запас цих ракет. Чи потрібні вам ці ракети в Аргентині?» – звернувся американський президент.

Трамп зазначив, що розчарований діями російського лідера Владіміра Путіна, з яким, як стверджується, він мав і, ймовірно, досі має «хороші стосунки».

«Я не розумію, чому він (Путін, – ред.) продовжує цю війну. Ця війна принесла йому стільки лиха. Він вступає в четвертий рік війни, "яку мав би виграти за тиждень". А тепер скоро буде вже четвертий рік», – заявив глава США.

За словами Дональда Трампа, Путін втратив у війні з Україною приблизно 1,5 млн солдатів з урахуванням поранених. І повномасштабна війна в Україні є «найбільшою подією з часів Другої світової війни з погляду смертності».

Трамп також заявив, що російська економіка починає руйнуватися. Як приклад він згадав довгі черги за бензином в Росії.

«Я хочу для них добра, я мав хороші відносини з Путіним, але він просто не хоче закінчувати цю війну! І я повинен віддати належне, хто б міг подумати, що Україна зможе воювати з Росією чотири роки? І, фактично, її зупинила», – підкреслив президент США.

Раніше повідомлялось, що 12 та 13 жовтня президент Володимир Зеленський мав телефонні розмови з президентом США Дональдом Трампом. Президент України розповів, що говорив із Трампом про передачу далекобійної зброї, посилення ППО, санкції проти Росії та енергетичну безпеку. Під час розмови лідери також порушили тему передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Очікується, що зустріч Трампа та Зеленського відбудеться у Вашингтоні в п’ятницю, 17 жовтня.

У понеділок, 14 жовтня, до Вашингтону вирушила українська делегація, до якої входять прем’єр-міністерка Юлія Свириденко і секретар РНБО Рустем Умєров. Делегати обговорять зміцнення української ППО, передачу далекобійної зброї, а також енергетику і нові санкції проти РФ.