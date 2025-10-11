У суботу, 11 жовтня, президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з американським колегою Дональдом Трампом. Розмова, зокрема, стосувалась російських ударів по українській енергетиці. Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

Зеленський зазначив, що мав «хорошу й дуже продуктивну» розмову з Трампом. Він привітав президента США зі забезпеченням угоди на Близькому Сході та зазначив, що якщо вдалося зупинити війну в тому регіоні, то можна зупинити й російсько-українську війну.

Окрім цього, президент поінформував Дональда Трампа про російські удари по енергетиці й подякував за готовність США підтримати Україну.

«Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас», – сказав Володимир Зеленський.

Він також наголосив, що для справжньої дипломатії необхідна готовність росіян. І це можна забезпечити «завдяки силі».

Зауважимо, на час публікації новини Дональд Трамп не повідомив подробиці розмови з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, уночі 11 жовтня російська армія атакувала ударними безпілотниками Одесу та Одеську область, пошкоджені об’єкти електроенергетики. Через атаку поранень зазнала 47-річна жінка. Без електропостачання залишились 44 населених пункти.