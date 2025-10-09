Зеленський назвав умову для номінації Трампа на Нобелівську премію миру від України

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами назвав умову, за якою Україна номінує президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. За словами глави держави, це станеться, якщо Трамп змусить Росію припинити вогонь, передає «Радіо Свобода».

«Якщо Трамп дасть можливість такого припинення вогню світові, передусім українцям, – так, його треба номінувати на Нобелівську премію. Будемо номінувати від України», – цитує «Радіо Свобода» Володимира Зеленського.

Зауважимо, що у середу, 8 жовтня, під час вечірнього звернення Володимир Зеленський вкотре наголосив, що російському диктатору Владіміру Путіну Україна та США неодноразово пропонували припинити війну або встановити режим тиші, але він ігнорує ці пропозиції.

Нагадаємо, 29 вересня вісім народних депутатів України зареєстрували у Верховній Раді постанову про звернення до Нобелівського комітету, щоб висунути кандидатуру президента США Дональда Трампа на премію миру.

26 листопада 2024 року нардеп від «Слуги народу» Олександр Мережко номінував Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, пояснюючи тим, що Трамп міг би допомогти Україні досягти «справедливого, всеосяжного та сталого миру на основі Статуту ООН і принципів міжнародного права». У червні 2025 року стало відомо, що Мережко відкликав власну номінацію, бо «втратив будь-яку віру» у спроможність Трампа змусити Росію припини вогонь.

Сам Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати Нобелівську премію миру. Його кандидатуру вже висунули Пакистан та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.