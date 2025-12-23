Україна працює над створенням аналогу HIMARS

Українські фахівці працюють над розробкою універсального ракетного комплексу. Планується, що комплекс зможе застосовувати різні боєприпаси в межах однієї платформи. Про це розповів начальник штабу командування Ракетних військ і артилерії, ЗСУ полковник Андрій Журавльов в інтерв’ю для «РБК-Україна».

Як розповів Андрій Журавльов, в Україні триває активна робота над розробкою перспективного озброєння. Зокрема, наразі проходить випробування 155-мм причіпна гармата «Марта». Крім того, фахівці працюють над удосконаленням Оперативно-тактичного комплексу «Сапсан», реактивної системи залпового вогню «Вільха» та комплексу «Нептун» з «довгою ракетою», що проходить зараз всі етапи випробувань.

Окрім цього, за словами полковника, в Україні розробляють багатофункціональний ракетний комплекс. Очікується, що розробка матиме єдину універсальну платформу, що дозволятиме військовим застосовувати різні засоби ураження, як РСЗВ HIMARS, що застосовує керовані боєприпаси GMLRS та оперативно-тактичні ракети ATACMS. Водночас Андрій Журавльов не уточнив, коли саме нові розробки можуть надійти на озброєння української армії.

Також Андрій Журавльов розповів, що наразі високоточного боєприпасу «Барвінок-К», що призначений для ураження точкових цілей з першого пострілу.

Нагадаємо, у червні 2025 року стало відомо, що українські фахівці Конструкторського бюро «Медоїд» розробили аналог російської керованої авіаційної бомби.