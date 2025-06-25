В Україні випробували вітчизняний КАБ

Українські фахівці Конструкторського бюро «Медоїд» розробили аналог російської керованої авіаційної бомби. Боєприпас вітчизняного виробництва вже випробували, скинувши його з українського бомбардувальника Су-24. Про це у середу, 25 червня, повідомив Defense Express.

Конструкторського бюро «Медоїд» розробляє уніфікований модуль планерування і корекції (УМПК), що встановлюються на фугасні авіаційні бомби (ФАБи), перетворюючи їх на плануючі (КАБи).

Зазначається, що українські розробники, щоб зекономити час, фактично скопіювали зовнішній вигляд російського УМПК, однак всередині він має суттєві відмінності. Зокрема, фахівці зосередилися на підвищенні точності ураження боєприпасу. За словами представника КБ «Медоїд» Олега Востриха, розроблений комплект легко вдягається на 500-кілограмову бомбу – під’єднання займає лише кілька хвилин.

«До виготовлення залучені вітчизняні підприємства. Модуль навігації свій, проте зараз є рішення протестувати на нашому виробі нову розробку однієї з провідних французьких компаній - аби забезпечити максимальну невразливість та стійкість в умовах РЕБ. Але є ще деякі деталі, які ми все ж таки змушені ввозити з-за кордону», – цитує Defense Express Олега Востриха.

Український КАБ вже випробували, скинувши з бомбардувальника з Су-24 у горизонтальному польоті. Наразі боєприпас здатний уразити ціль на відстані 60 км, однак розробники планують збільшити дальність ураження щонайменше до 80 км.

«Випробувальні скиди дали позитивний результат. Зокрема, щодо дальності та системи скиду та планування бомби як такої. Треба зробити ще до десятка випробувань, які пройдуть експертизу в Міністерстві оборони», – зазначив Олег Вострих.

За словами Олега Востриха, вартість одного такого боєприпасу становить близько 1 200 000 грн, або приблизно 25 тис. доларів.

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що Україна запустила серійне виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан». Існують припущення, що вона може завдавати ударів на відстані приблизно 500 кілометрів.