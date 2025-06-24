Оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан»

Україна запустила серійне виробництво балістичної ракети малої дальності «Сапсан». У травні українські захисники вперше застосували цю ракету – завдяки удару було знищено російський командний пункт на відстані майже 300 кілометрів. Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю британській газеті The Times.

Відомо, що маса бойової частини української ракети «Сапсан» – 480 кг. Це вдвічі більше вибухівки, ніж в американської ракети Atacms (227 кг). Також «Сапсан» досягає швидкості у 5,2 маху (близько 6370 км/год), а раніше згадана Atacms – приблизно 3 махи.

У відкритому доступі немає інформації щодо дальності дії балістичної ракети «Сапсан». Існують припущення, що вона може завдавати ударів на відстані приблизно 500 кілометрів.

На запитання, чи здатна ракета «Сапсан» вдарити по Москві, що за 480 кілометрів від кордону України, Андрій Єрмак сказав: «Справи йдуть дуже добре. Я думаю, що ми зможемо неодноразово здивувати наших ворогів».

«Ми точно вміємо дивувати світ. Це непогана звичка. Краще побачити щось на ділі, ніж почути мої слова. На цьому й зупинимося», – підсумував керівник ОП.

Раніше повідомлялось, що українська ракета «Довгий Нептун» збільшила дальність ураження до 1000 км. У березні 2025 року українські захисники провели успішне випробовування цієї далекобійної ракети.