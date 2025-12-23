Раніше на необхідність виборів в Україні натякнув президент США Дональд Трамп

У вівторок, 23 грудня, Центральна виборча комісія ухвалила постанову про відновлення державного реєстру виборців. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Як і обіцяв, інформуватиму суспільство про підготовку до можливого проведення виборів в умовах воєнного стану. Сьогодні, вперше за час повномасштабного вторгнення, постановою ЦВК було відновлено роботу Державного реєстру виборців», – написав Давид Арахамія.

Таке рішення, за його словами, «фактично відкриває шлях до поновлення взаємодії ЦВК з громадянами, органами влади в частині роботи з реєстром і, як наслідок, – його актуалізації».

Депутат додав, що оновлення реєстру виборців – одна з базових умов проведення будь-яких виборів. Передусім в реєстрі потрібно відобразити демографічні показники, на які суттєво вплинула війна.

Додамо, що державний реєстр виборців не працював з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Що відомо про вибори в Україна в умовах воєнного стану

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні давно не проводили вибори і натякнув на необхідність їх проведення. Президент України Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що готовий до виборів, але для цього потрібне відповідне законодавство та гарантії безпеки для всіх громадян під час голосування.

Разом з тим, очільник країни-агресора Росії Владімір Путін заявив, що Україна має забезпечити можливість голосування для мешканців тимчасово окупованих територій. Володимир Зеленський сказав, що це неможливо.