Президентські вибори у 2019 році обійшлися бюджету приблизно у 2 млрд грн

Проведення майбутніх виборів в Україні може коштувати державі щонайменше 20 млрд грн. Про це у суботу, 20 грудня, повідомив заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик в інтерв’ю «РБК-Україна».

Як відзначив Дубовик, президентські вибори у 2019 році обійшлися бюджету приблизно у 2 млрд грн. Та сьогодні ці цифри суттєво зросли через інфляцію та нові умови. За підрахунками ЦВК, парламентські та місцеві вибори можуть коштувати 4–5 млрд грн. Тоді як перший тур президентських виборів потребуватиме приблизно 4–5 млрд грн, а у разі другого туру сума зросте до 6,5–7 млрд гривень.

Близько 70% усіх витрат становить оплата праці членів окружних, дільничних і територіальних виборчих комісій. Проте ця сума не охопить витрати органів місцевого самоврядування на підготовку приміщень, облаштування дільниць та матеріальне забезпечення. Також на бюджет впливатиме й можливе розширення мережі виборчих дільниць за кордоном.

Дубовик наголосив, що з урахуванням усіх факторів загальна сума на проведення трьох типів виборів може сягнути близько 20 млрд грн.

«З урахуванням видатків органів місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про всі три види виборів, це приблизно 20 млрд грн. Це умовна цифра, але вона жива – і це не менше», – додав він.

Нагадаємо, 9 грудня в інтерв’ю для Politico президент США Дональд Трамп заявив, що в Україні настав час для виборів. Також глава Білого дому звинуватив Україну у відсутності демократії. Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до виборів й наголошував, що «не тримається за президентське крісло».

20 грудня Зеленський повідомив, що міністерство закордонних справ України працює над підготовкою інфраструктури для проведення виборів, щоб українці за кордоном змогли долучитися до голосування. Проте президент виключив можливість проведення виборів на окупованих Росією територіях.