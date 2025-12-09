Дональд Трамп заявив, що в Україні треба провести вибори президента

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що в Україні потрібно провести президентські вибори. Водночас глава Білого дому припустив, що за результатами виборів, Володимир Зеленський може повторно обійняти посаду президента. Про це Дональд Трамп заявив у інтерв’ю для Politico.

За словами Дональда Трампа, в Україні «використовують» війну, щоб не проводити президентські вибори. На думку глави Білого дому, український «народ мав би мати вибір».

«Так, я думаю, що настав час. Я думаю, що це важливий час для проведення виборів [...] Можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переміг би, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія», – заявив Дональд Трамп.

Крім того, президент США заявив, що Росія у війні проти України має перевагу через «розмір і ресурси». Проте Трамп висловив повагу українцям та ЗСУ за їхню хоробрість.

На запитання журналістки, чи вважає Трамп, що Україна зазнала поразки у війні, він відповів, що втрату «значних» територій та узбережжя «точно не можна назвати перемогою».

Зауважимо, що українське законодавство забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану. Восьмі вибори президента України мали відбутись у березні 2024 року. Проте через повномасштабне вторгнення Росії вибори відклали до закінчення воєнного стану в Україні.

Попри це Дональд Трамп неодноразово заявляв, що про необхідність провести в Україні вибори. У лютому 2025 року Трамп назвав Зеленського диктатором та заявив, що його рейтинг в Україні – 4%.

Водночас Володимир Зеленський заявляв, що готовий залишити посаду президента заради миру та безпеки України. Зокрема Зеленський заявив, що готовий відмовитися від президентства в обмін на членство України у НАТО.