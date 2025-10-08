Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ

Володимир Зеленський заслухав доповіді голови Служби безпеки України Василя Малюка та Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За словами президента, українська армія має успіхи на фронті. Крім того, готується ще кілька операцій для протидії окупантам. Про це Володимир Зеленський повідомив у середу, 8 жовтня, під час вечірнього звернення.

«Сьогодні була хороша доповідь Василя Малюка, голови Служби Безпеки України. І щодо наших операцій – я погодив Службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів служби – Центру спецоперацій «А» Служби безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими Сил оборони. Зокрема, Покровський напрямок, інші ділянки фронту», – повідомив Володимир Зеленський.

Також президенту доповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зокрема, головком та Зеленський обговорили перебіг української контрнаступальної операції на Добропільському напрямку.

«Від її початку й до сьогодні росіяни мають уже більш ніж 12 тисяч втрат, і це тільки там, тільки в районах Покровська, у районах Добропілля, саме за час із 21 серпня. З цих 12 тисяч у них більш ніж 7200 – безповоротні втрати», – розповів Володимир Зеленський.

Також президент відзначив дієвість санкцій проти Росії. За його словами, обмеження спричинили дефіцит пального в Росії. Зокрема, там знизилась кількість бензину на майже 20 %. За даними президента, в росіяни вже змушені використовувати свої резерви, які «берегли на чорний день». Володимир Зеленський зазначив, що це – наслідки війни проти України. Він також наголосив, що російському диктатору Владіміру Путіну неодноразово пропонували припинити війну або встановити режим тиші, однак той відкидав всі пропозиції.

«Саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точнішими. Партнери готують нові санкційні рішення, і працюємо, зокрема, у тих санкційних напрямах, які раніше часто отримували менше уваги. Готуємо нові наші зустрічі зі Сполученими Штатами Америки, також зустрічі у Європі. Що важливо, ми не відкидаємо жодного реального шляху до миру. Але вважаємо, що спрацює тільки примус Росії», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України здійснила унікальну спецоперацію зі знищення російської стратегічної авіації на території Росії. Українські дрони атакували кілька російських військових аеродромів, знищивши 41 літак.