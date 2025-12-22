Вперше фінансування виділять на аварійний костел у Варяжі

Міністерство культури та національної спадщини Польщі затвердило перелік памʼяток в Україні, на реставрацію яких виділить фінансування у 2026 році. У загальному списку програми «Охорона культурної спадщини за кордоном» є 34 проєкти, на відновлення яких виділять понад 6,7 млн злотих. Більшість з них розташовані в Україні. Програма фінансує дослідження, ремонтні, консерваційні та реставраційні роботи на памʼятках архітектури та сакрального мистецтва.

Більшість фінансування у 2026 році виділять на продовження реставраційних робіт, які вже тривають не перший рік. Однак заплановано також розпочати нові проєкти. Серед них варто виокремити костел Святого Марка у Варяжі, який у стані руїни. На реставраційні та консерваційні роботи там запланували виділити 242,9 тис. злотих.

Загалом в Україні профінансують у 2026 році такі проєкти:

Замок в Олеську – II етап реставраційних робіт біля надбрамної вежі – 179,4 тис. злотих.

Костел Святої Трійці в Підгайцях – реставраційні роботи 318,5 тис. злотих.

Ремонтні роботи даху історичної вілли Людвіка Геллера у Львові 447 тис. злотих.

Реставраційні роботи надгробка сестер-шариток на кладовищі в Чорткові 88 тис. злотих.

Металопластика Личаківського кладовища – I етап консерваційних та інвентаризаційних робіт 183 тис. злотих.

Реставраційні роботи настінного розпису таїнства священства авторства Яна Розена в семінарській каплиці у Львові (продовження робіт) 58,7 тис. злотих.

Забуті памʼятки Львова – консервація скульптур з міського простору міста – 313,9 тис. злотих.

Ремонтні роботи в церкві «Серця Ісуса» в Чернівцях – 350 тис. злотих.

Реставраційні роботи в костелі Святого Антонія у Львові – 187 тис. злотих.

Реставраційні роботи біля північного бічного вівтаря в Латинській катедрі у Львові. II етап робіт, продовження реставраційних робіт біля вівтарів – 239 тис. злотих.

Другий етап рятувальних робіт біля алькова північно-східної стіни замку в Підгірцях та реставраційні роботи збережених елементів всередині – 250,9 тис. злотих.

Реставраційні роботи на Личаківському кладовищі у Львові, 3 етап – 307,6 тис. злотих.

Необхідні консерваційні та реставраційні роботи на поліхромних орнаментах авторства Розена в південній найстарішій частині Вірменської катедри у Львові, продовження робіт – 136,8 тис.

Консерваційні та реставраційні роботи у церкві Всіх Святих (колишньому монастирі бенедиктинок) у Львові, 6 етап – 150,3 тис. злотих.

Реставрація та ревалоризація стін монастиря в Бердичеві. 11 етап, ділянка південних стін (продовження) – 260 тис. злотих.

Консервація та реставрація поліхромії в костелі Дрогобича – пресбітерій, етап II (технічна консервація склепіння пресвітерія та північної стіни – продовження) – 297,7 тис. злотих.

Вівтарі колишнього монастиря Святого Миколая у Львові (нинішній собор Покрови Пресвятої Богородиці ПЦУ) – I етап консерваційних та дослідницьких робіт 189,6 тис. злотих.

Реставраційні роботи на гробівці Владислава Лозинського – консервація на Личаківському цвинтарі 148,5 тис. злотих.

Реставраційні роботи на памʼятках міського комплексу в Жовкві 155 тис. злотих.

Реставраційні роботи в інтерʼєрі колишнього домініканського монастиря, нині Львівського музею релігій – продовження робіт 148,9 тис. злотих.

Рятувальні реставраційні роботи в колишньому єзуїтському костелі, нині гарнізонному храмі св. Петра і Павла у Львові, XIV етап 250 тис. злотих

Рятувальні та реставраційні роботи в костелі св. Станіслава і Христофора в Гусакові, V етап – 158 тис. злотих.

Рятувальні та реставраційні роботи всередині костелу кармелітів, нині церкви св. Архангела Михаїла у Львові, II етап – 175 тис. злотих.

Дослідження та будівельно-реставраційний ремонт монастирського комплексу та костелу св. Анни в Сусідовичах, V етап – 175 тис. злотих.