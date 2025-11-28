Найбільше у віллі пошкоджений дах

Польські партнери допоможуть відреставрувати історичну львівську віллу «Сонячна», яка зазнала пошкоджень під час російського ракетного удару 4 вересня 2024 року. Підготовчі роботи розпочнуть ще цього року, повідомили у ЛМР.

Віллу на вул. Мельника, 7 збудував 1905 року архітектор Август Богохвальський для тодішнього директора міського театру (нині – театру імені Марії Заньковецької) Людвіка Геллера у народному закопянському стилі. Її оздобили численними солярними знаками, тому вона називалася «Сонячна» або «Сонечко». Вілла є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Під час російського обстрілу найбільших пошкоджень зазнав дах будівлі. Допомогти відновити пам’ятку погодилися польські партнери. У тендері на реставрацію будинку виграло ПП «Володар Маркет». Всі дозвільні документи для відновлення пам’ятки архітектури вже готові.

«У 2024 році ліцензована організація провела обстеження будинку, районна адміністрація законсервувала дах. А вже цього року виготовили науково-проектну документацію на проведення реставраційних робіт та отримали експертний звіт», – пише ЛМР.

Роботи вартістю понад 15 млн грн охоплять:

реставрацію дерев’яного даху;

підсилення парапету та стін;

відновлення фронтонів, декоративних елементів конструкцій;

відновлення коминів, фасаду;

відновлення зовнішніх сходів, дерев’яної веранди та балконів, дверей.

Черепичний дах вілли реконструюють за гроші польських партнерів. Роботи будуть доволі складні, адже дах має складну конфігурацію, декоративні елементи. Решту реставраційних робіт фінансуватимуть з міського бюджету.

Планується, що підготовчі роботи розпочнуть у кінці цього року, а завершать – до кінця 2026 року.

Нагадаємо, вранці 4 вересня 2024 року під час комбінованої атаки по Львову ракетами та шахедами зазнали руйнувань 189 будівель, зокрема й вілла «Сонячна». У ній зруйнувало дах та вигоріла цегляна прибудова.

Навесні українські та польські фахівці провели спільне обстеження технічного стану вілли: дослідили дерев’яні конструкції даху, декоративні елементи веранди та кронштейнів, перекриття, стіни, а також зондажі фундаментів у підвалі. За міські та інвесторські кошти у віллі «Сонечко» встановили нові дерев’яні вікна та захисне накриття даху.