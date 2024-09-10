Вілла Сонячна є візитівкою району

Вілла «Сонячна» у Львові, яку сто років тому збудували для директора театру Людвіка Геллера, є однією з наймальовничіших приватних садиб міста. Збудована у карпатсько-закопянському стилі, з черепичним дахом та зусібіч сонячним декором, вона заманювала любуватися не одного туриста та й самих містян. Однак 4 вересня вона одна з багатьох інших будинків цього елітного Франківського району зазнала суттєвих пошкоджень внаслідок ракетного удару Росії. Бюро спадщини розповіло історію вілли та показало її фото до та після обстрілу.

Віллу на теперішній вулиці Мельника, 7 збудував у 1905 році архітектор Август Богохвальський на замовлення директора Великого міського театру Людвіка Геллера та його дружини.

Високий дах нагадує карпатські вілли (фото Бюро спадщини)

«Замовник вілли, Людвік Геллер, був шанованою постаттю у культурному житті Львова. Він починав з написання театральних рецензій, а згодом став одним із найвпливовіших діячів у культурному середовищі міста. Він керував Театром графа Скарбека, який зараз відомий як Львівський національний драматичний театр ім. Марії Заньковецької, а також заснував Львівську філармонію. Згодом він став директором Великого міського театру, нині Львівської національної опери, та активно розвивав культурне життя міста. Його дружина, Ірина Бохусс-Геллер, була знаною оперною співачкою, що додавало статусу подружжю», – розповідає про власників садиби Бюро спадщини.

Архітектор Август Богохвальський будував у стилях модерну, історизму та народної архітектури. Вілла Геллера стала для нього унікальним проєктом, нетиповим для його робіт.

Вілла оточена чудовим садом (фото Бюро спадщини)

Високий дах, критий черепицею, нагадує карпатські хати. Закопанський стиль, в якому збудована ця кам’яниця, якраз надихався традиціями карпатської архітектури, використовував дерев’яні елементи та декоративне різьблення. Однак у цьому проєкті архітектор додав до класичного стилю інноваційні рішення, використовуючи бетонні елементи, які імітували дерево. На фасадах будівлі можна побачити декоративні кронштейни, ковані елементи, сонячні символи, які надають споруді унікальності.

Віллу називали «Сонячною», оскільки всі її декоративні елементи мали солярні знаки з промінчиками. Такі є на стінах, даху, дерев’яних, металевих конструкціях та в інтер’єрі.

Стан черепиці після обстрілу (фото Юрія Верхола)

Внаслідок російського ракетного обстрілу 4 вересня на віллі «Сонячній» найбільше постраждала автентична черепиця. Її зараз демонтовують, а потім будуть перемощувати. Загалом у ту ніч у Львові було пошкоджено близько 188 будинків, щонайменше 19 пам’яток архітектури місцевого значення та багато будівель з історичною цінністю. Інститут польської культурної спадщини за кордоном Polonika, який допомагає у Львові реставрувати багато пам’яток, анонсував підтримку з відновленням пошкоджених будівель.