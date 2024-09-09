На львівській вулиці Ірини Калинець, що у мікрорайоні Новий Світ, стоїть сецесійний будинок початку XX століття із сумним маскароном, з яким пов’язана міська легенда. Її розповіли на сторінці проєкту Бюро спадщини Art Nouveau heritage in Lviv.

За задумом архітекторів, вулиця мала бути частиною вул. Котляревського (тоді – Набєляка). Принаймні так було зафіксовано на плані «Королівського столичного міста Львова», який видала книгарня Альтенберга. Проте власники земель і вілл між сучасними вул. Котляревського та вул. Вербицького були проти таких змін, тож вони завадили втіленню цього задуму.

Триповерховий багатоквартирний будинок №4 на вулиці Ірини Калинець споруджений у 1905 році за проєктом архітектора Тадея Обмінського. Кам’яниця оздоблена чудовим ліпним декором.

А праворуч на фронтоні можна побачити маскарон – рельєфну маску, завдяки якому цей будинок є однією з найзначніших пам’яток львівської сецесії. Із цим кам’яним обличчям пов’язана легенда про «сумного ангела».

«Як згадано в оповідці, двоє злочинців занапастили молоду дівчину, яка згодом померла. Їх арештували та ув’язнили на Лонцького. Згорьований батько, щоб вшанувати пам’ять доньки, викупив будинок №4 і розмістив на фасаді її зображення, щоб злочинці завжди дивились в обличчя того, кого вони занапастили. Її погляд, докірливо-презирливий, спрямований на територію, де раніше були прогулянкові дворики для в’язнів тюрми на Лонцького», – розповідають у проєкті Art Nouveau heritage in Lviv.

Маскарон із сумним обличчям

Спершу вулиця називалася Лонцького, у радянський період – Карла Брюллова. А 2022 року її назвали на честь Ірини Калинець – української поетеси та дисидентки. Будинок №4 є пам’яткою архітектури місцевого значення.