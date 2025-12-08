Розписи виявили у коридорі-галереї колишнього монастиря

У Львівському музеї історії релігій, що розташований у стінах колишнього домініканського монастиря, виявили давні розписи. Фахівці їх датують кінцем XVI – початком XVII ст. Детальніше про них ZAXID.NET розповіла реставраторка Леся Гануляк.

На сторінці Інституту Polonika повідомили, що у 2025 році фахівці займалися консерваційно-реставраційними роботами в коридорах колишнього монастиря.

«Під час консерваційних досліджень, проведених у 2023 році, виявили залишки багатого розпису стін, що прикрашав приміщення монастиря. Поганий стан збереження розписів та побоювання перед запланованим ремонтом вимагали термінових консерваційних заходів, щоб врятувати цінну спадщину від повного знищення», – зазначили в Інституті Polonika.

Давні розписи прикрашали стіну довкола порталу

Проєкт вартістю 111 тис. злотих (майже 1,3 млн грн) профінансувало Міністерство культури Польщі. Праці виконувала фірма Artem Renovo.

Директор Музею історії релігії Орест Малиць зазначив ZAXID.NET, що в музеї розчистили одну стіну зали з постійною експозицією, де знайшли фрагменти стінопису. Раніше це був коридор-галерея домініканського монастиря.

Реставраторка Леся Гануляк розповіла ZAXID.NET, що знайшли розписи двох періодів навколо порталу до однієї із зал. Стінопис покривало понад 20 шарів пізніших перемалювань і тиньків. Фахівці їх розчистили, укріпили тиньк і фарбовий шар.

Зображення путті на розписі XVII ст

«Це фрагменти розписів двох різних періодів, які намальовані один на одному. Ми їх виявили під час зондажних досліджень у 2023 році, а цього року більш детально ними зайнялися. Давніший шар фресковий, його мистецтвознавці попередньо датують кінцем XVI ст., там проглядається сюжет із зображенням коней. На верхньому шарі, який попередньо датують початком XVII ст., виконаний у клейовій техніці, виявили фрагменти із зображенням путті. Ще їх досліджуємо», – уточнила реставраторка.

Часткове зображення коней на розписі XVI ст.

З нового року фахівці продовжать консерваційні роботи.

Нагадаємо, що реставрація колишнього домініканського монастиря на площі Музейній у Львові триває з 2020 року. Там вже відреставрували монастирську трапезну та каплицю.

Будівлю монастиря звели в XVI столітті на старіших спорудах, про що свідчать збережені в структурі стін елементи, типові для готичної архітектури. У 1972 році будівлю колишнього монастиря пристосували для музею.