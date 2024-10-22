У колишній каплиці облаштували виставкову залу історії РКЦ

У Львівському музеї історії релігії відреставрували ще один експозиційний зал. Це колишня каплиця Домініканського монастиря, присвячена блаженній Імельді. Зараз там облаштували відділ історії Римсько-католицької церкви. Про це повідомили у Львівській обласній раді.

Перед реставрацією у приміщенні каплиці потріскала мармурово-гранітна підлога, відшарувався тиньк, а дубові двері, вітрини і освітлення потребували відновлення.

«Ще до початку московської навали ми опрацювали проєкт нової сучасної експозиції, розібрали стару і взялися до реставрації. У другій половині 2022 року знову взялися до роботи, бо наша культура має жити, а музей має працювати. І ось зараз вдалося завершити реставрацію, встановити систему галерейного освітлення», – зазначив директор Львівського музею історії релігії Орест Малиць.

Під час рестарврації у залі відновили багату рококову ліпнину, мармуровий надгробок, портали та склепіння. Зараз у відреставрованому залі експонують твори одного з найкращих польських митців доби бароко Симона Чеховича.

Бароковий домініканський монастир і костел при ньому звели у Львові у XVIII ст. на місці розібраного готичного. Ченці користувались приміщенням до Другої світової війни, після чого виїхали до Польщі. У колишньому монастирі радянська влада влаштувала музей атеїзму, який з відновленням незалежності України став музеєм історії релігії. Торік там відновили розписи трапезної колишнього монастиря. Храм зараз функціонує як церква Пресвятої Євхаристії УГКЦ.

Фото Ігоря Сальнікова