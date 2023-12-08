У колишній трапезній відновили зображення шістьох домініканських монастирів

У Львівському музеї історії релігії відреставрували виставкову залу. Це колишня трапезна монастиря отців домінікаців. У ній відновили рідкісну рококову ліпнину та шість олійних розписів на стінах із зображеннями домініканських монастирів. Серед них – Жовква, Підкамінь, Ярослав, Богородчани, Дзікув, Тульчин.

«Напередодні Різдва маємо в музеї гарну новину. Поважна комісія Instytut Polonika підвела підсумки реалізації проекту реставрації трапезної колишнього домініканського монастиря – виставкової зали, і констатувала завершення робіт», – повідомив 7 грудня директор музею Орест Малиць.

Директор розповів ZAXID.NET, що роботи тривали два роки за кошти Instytut Polonika. Над відновленням пам’ятки працювала команда польських і українських реставраторів на чолі з Павлом Болінським і Лесею Гануляк. Вони відновили трапезну площею близько 200 м2.

Ліпнина з папськими гербами у стилі рококо

«Відновили склепіння, шість розписів в люнетах з найбільшими домініканськими монастирями Руської провінції, зміцнили шар штукатурки, відновили рококову ліпнину на стелі з папськими гербами. Також розчистили східну стіну, де знайшли давніші розписи з фрагментами зображення святого Домініка з псом із смолоскипом у зубах і місце для образу на західній стіні», – зазначив Орест Малиць.

Реставраторка Леся Гануляк розповіла ZAXID.NET, що роботи були доволі складними. Були тріщини у склепінні, втрати ліпнини і декору.

«На підставі старих фотографій нам вдалося відновити втрачені елементи, знайти первісний колір. Там є різночасовий живопис. Ця зала є рококова, з кінця XVIII ст., це один з небагатьох прикладів у Львові. Олійні зображення монастирів домініканців – з кінця XIX ст. Вони були у фатальному стані і на грані знищення», – зазначає Леся Гануляк.

Реставратори також робили проби на склепіннях і стінах інших приміщень і знайшли під шаром тиньку розписи у кружґанку (галереї з експозицією). Там є фрагменти рослинного орнаменту, тварин, написи. На них теж чекає реставрація.

Зазначимо, що в пам’ятці раніше провели реставраційні роботи за державною програмою «Велика реставрація». З листопада 2021 до лютого 2022 року зробили майже 80% робіт. Замінили столярку, дерев’яні склопакети, розпочали відновлювати один зал, де розчистили стіни, замінили електрику, залили стяжку.

Виставки у відновленому приміщенні будуть експонувати у новому році, зараз у музеї триває виставка «Гальшка. Українська Єлена», присвячена Гальшці Острозькій.

Бароковий домініканський монастир і костел при ньому звели у Львові у XVIII ст. на місці розібраного готичного. Ченці користувались приміщенням до Другої світової, після чого виїхали до Польщі. У колишньому монастирі радянська влада влаштувала музей атеїзму, який з відновленням незалежності України став музеєм історії релігії. Храм зараз функціонує як церква Пресвятої Євхаристії УГКЦ.