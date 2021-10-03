У порівнянні з іншими українськими містами Жовква не може похвалитися літописними згадками і тривалим літочисленням, але навіть за понад 400-річне існування вона вписала своє ім’я в історію.

Приватне місто-резиденцію біля села Винники збудував за концепцією «ідеальних» коронний гетьман (аналог міністра оборони) Речі Посполитої Станіслав Жолкевський. Воно розвивалося як центр книгодрукування і мистецтва, тут виникла своя школа іконопису та різьби. Це було також місто ремісництва і торгівлі – Жовква славилася своєю порцеляною, хутром, яке міські кушніри експортували у Париж, а у XVII ст. жовківське пиво замовляли навіть на столи львівського панства. У 1674-1696 роках Жовква була королівською резиденцією Яна III Собеського, звідси вирушали у військові походи і святкували тріумфальні перемоги. У місті мирно співіснували українці, поляки, євреї, вірмени, тут компактно розташовані їхні святині.

У неділю Жовква відзначає День міста. Про замок ZAXID.NET розповідав не раз, а сьогодні запрошує у мандрівку іншими пам’ятками, доповнивши традиційний маршрут маловідомими локаціями.

Замок і ратуша з ринкової площі Жовкви

При вїзді у Жовкву зі сторони Львова найперше кидається у вічі зразок галицької дерев’яної архітектури – церква Святої Трійці, яка внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Церкву оздоблювали майстри школи відомого художника Івана Рутковича. Храм останні кілька років на реконструкції, а іконостас після реставрації можна оглянути у львівському музеї Пінзеля.

Царські ворота іконостаса церкви Св. Трійці

Далі вздовж вул. Львівської є церква святого Лазаря. Перший дерев’яний костел і шпиталь для убогих збудувала ще у XVII ст. донька Жолкевського Софія, у XVIII ст. вже муровані будівлі звів королевич Якуб Собеський, що збереглися дотепер. Біля костелу облаштували монастир феліціянок, які відкрили при ньому школу для дівчаток. У 1990-х роках церква належала УАПЦ, яка тепер стала ПЦУ. А в новішому приміщенні монастиря зараз працює школа мистецтв. У храмі знайшли лист у майбутнє 1863 року із закликом до мешканців і влади міста завжди опікуватися храмом для убогих.

храм св. Лазаря

Стовп ганьби. Гості міста, а нерідко й місцеві жителі не знають призначення цього «подіуму» посеред ринкової площі. Часто на ньому проводять навіть весільні фотосесії. Насправді ще кілька століть тому на площі стояла перша жовківська ратуша, у ній працював міський суд, а поруч, звісно, було «лобне» місце для негайного виконання покарань. Теперішній стовп ганьби реконструювали, натрапивши на його основу під час відновлення площі.

Ганебний стовп на центральній площі, на задньому плані - костел св. Лаврентія

Римо-католицький костел св. Лаврентія є не тільки усипальницею славетних родів Жолкевських, Собеських, Даниловичів, а й свідком їхньої військової слави. Їхні подвиги були відображені на великих батальних картинах, які спеціально намалювали для костелу. Зараз вони зберігаються в Олеському замку. Фриз на фасаді прикрашений різноманітними рельєфами: покровителями воїнів – святими Юрієм і Мартином, гусарами, лицарями, військовими атрибутами, гербами, левами та орлами, що символізують силу та відвагу. Останки Жолкевського – успішного полководця, переможця турків і завойовника Москви, покояться у крипті костелу, куди можна увійти.

Орган та надгробки у костелі Лаврентія

Житлові будинки з підсіннями на ринковій площі, хоч і збереглися з XVII ст., проте є мало інформації про їхніх перших власників. Єдиний виняток становить хіба що королівська кам’яниця (пл. Вічева, 13). Вона збудована 1682 року, Ян Собеський подарував її митнику Якобу Бецалу. Мала ренесансний аттик, схожий на завершення синагоги, світловий ліхтар на сходовій клітці і внутрішнє подвір'я з дерев'яними галереями. Зараз у вкрай поганому стані, однак у знищеному ренесансному порталі досі помітні сліди мезузи. Кращий вигляд має портал сусіднього будинку під тою самою галереєю підсінь.

Ренесансний портал будинку з підсіннями на площі Вічевій, 16

Церква Серця Христового. На стінах цього храму зображені святі в українському одязі, Вітовський, Грушевський, Петлюра, пластуни та Акт злуки. У XX ст. в стилістиці українського модерну церкву розписав Юліан Буцманюк, січовий стрілець та учень Сосенка. Образ Бога в склепінні нагадує наставника Буцманюка – митрополита Шептицького. Лики ангелів писав з місцевої дітвори. У відреставрованій каплиці храму можна помилуватися і вітражем Буцманюка, техніки якого він навчився під час практики на фірмі Желенського у Кракові.

А ще у храмі є мощі ранньохристиянського мученика Партенія, який помер у 250 році в Римі. Їх привезли з Відня через сто років після переможної битви Яна Собеського з турками під Віднем. А у крипті похований румунський святий митрополит Досифей, який був першим ігуменом монастиря.

Розписи каплиці церкви Серця Христового, виконані Юліаном Буцманюком

Церква Йосафата це костел-усипальниця мами і брата короля. У храмі відреставрували їхні надгробки, а нині кенотафи, бо останки Марка і Теофілії Собеських після війни перевезли у краківський костел Св. Трійці. При костелі був монастир домінікан. У XVIII ст., коли львівські домінікани будували новий костел Божого Тіла, вівтар та амвон зі старого вони продали у жовківський костел. У 2007 році в церкві віднайшли сторічну капсулу. У листі розповідалося про реставрацію храму 1903 року. Керував роботами професор Львівської політехніки Едгар Ковач, а мулярські роботи виконала фірма архітектора Левинського.

Відреставровані надгробки Собеських у храмі Йосафата

Серед ренесансної забудови Жовкви помітно виділяється будівля кінця XIX ст. у стилі неокласицизму колишнього спортивного товариства «Сокіл». Він був частиною спорткомплексу разом зі стадіоном, що примикав до прогулянкової алеї королівських валів. Вулицю Воїнів УПА почали забудовувати лише у XIX ст. і назвали на честь Ланікевича – жовківського старости, який доклався до розбудови цієї дільниці міста і «Сокола».

Будівля колишнього товариства «Сокіл»

Затишні вілли довоєнного періоду у Жовкві розташовані на вул. Скрипника, Воїнів УПА, Бандери. Серед них виділяється будинок, де народився видатний науковець світового рівня електрохімік Любомир Романків. Усі ми йому завдячуємо тим, що можемо користуватися компактними персональними комп’ютерами, адже він винайшов магнітні головки для запам’ятовування інформації на жорсткому диску. Загалом він запатентував десятки наукових винаходів, для своєї компанії IBM він заробив мільярди доларів. Попри те, що Любомир Романків живе вже багато років у Канаді і США, ніколи не цурався свого походження, завжди цікавиться новинами з України. У його родинному будинку у Жовкві зараз працює Центр дитячої та юнацької творчості.

Вілла родини Романківих на початку вул. Бандери у Жовкві

Гуляючи районом вілл вздовж міського парку, можна повернути на вул. Дорошенка, щоб оглянути приміщення першої міської електричної станції. Її збудували у 1897 році під час електрифікації міста. На будинку досі зберігся рельєф з міським гербом.

Герб міста на давній будівлі електровні XIX ст.

Як і кожне галицьке місто, Жовква мала велику єврейську общину. З відомих представників цієї нації родом з Жовкви є предки американського політолога Збіґнєва Бжезінського, польського режисера Єжи Гофмана. Нещодавно завдяки українському перекладу книжки швейцарської письменниці Зальці Ландманн ми дізналися про її жовківське дитинство часів Першої світової війни. Відомий з ще однієї книжки «Східно-Західна вулиця» Філіпа Сендса жовківчанин, юрист-міжнародник Герш Лаутерпахт. Він автор концепції прав людини як норми міжнародного права. Під час трибуналу над нацистами в Нюрнберзі він ввів у судовий процес поняття «злочини проти людяності». У Великобританії, де прожив більшу частину життя, отримав від королеви титул лицаря. Ані хата Залці, ані Герша не збереглися. Натомість біля синагоги стоїть бюст письменниці, а пам’ятна таблиця юристу є на приміщенні суду.

Навіть не всі мешканці міста знають, що на вул. Лесі Українки приміщення колишнього заводу «Автомат» – це колишній костел і монастир домініканок. Його заснував ще Собеський, який дозволив сюди переїхати монахиням-домініканкам з Кам’янця-Подільського після захоплення його турками. Австрійська влада закрила монастир і влаштувала у ньому казарми, а згодом військовий шпиталь. На фасаді досі збереглася таблиця на латині про це. Вже у XIX ст. поруч збудувала кінний манеж (його видно з вулиці Шашкевича). А вже радянська влада зробила там завод для виробництва металевих деталей.

Пам'ятна таблиця про заснування цісарем шпиталю у приміщенні колишнього костелу

Мало хто з туристів доїжджає до ще однієї дерев’яної церкви Різдва Богородиці, вона розташована віддалік центру у районі Винники, колишнього села, що злилося з Жовквою. Вона там існувала ще до заснування міста, а та, що бачимо тепер, – 1705 року будівництва. Іконостас також виконали художники і різьбярі школи Рутковича.

Церква Різдва Богородиці на вул. Івана Франка, поруч зі старим міським цвинтарем

Детальніше про історію Жовкви можна дізнатися у музеї міста, що у вежі ратуші. Не пропустіть нагоди помилуватися з неї панорамою центральної частини. А також оглянути оновлену експозицію в 11 залах у Жовківському замку, який планують реставрувати. Місто чекає на свій черговий ренесанс.

Панорама центральної площі Жовкви з вежі ратуші

фото ZAXID.NET