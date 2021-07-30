На реставрацію Жовківського замку держава виділяє наразі 51 млн грн. У музеї вже підрахували, що зможуть зробити на ці кошти.

«Перший пріоритет – це виведення з аварійного стану корпусу, який може протриматися хіба що рік-два. А другу частину коштів – 17 млн грн – використаємо для виготовлення проектно-кошторисної документації, яка й буде включати вже повністю відновлення замку», – розповів ZAXID.NET завідувач музею «Жовківський замок» Євген Янушевич.

Під час реновації не лише проведуть комунікації – воду, газ, світло, а й планують відновити королівські інтер'єри. У Львівській галереї мистецтв є багато експонатів, які згодом зможуть оселитися у Жовківському замку.

Комплекс у Жовкві складається з кількох будівель: власне палацу, а ще – гостьового та так званого столового корпусів. Останній зараз в аварійному стані. Тому відновлювати збираються все: і галереї палацу, і портик, і замкову вежу, й кімнати для гостей. Адже там, де зараз руїна, колись вирувало життя. А помешкання вражало продуманим плануванням. І кілька століть тому в замкових помешканнях були навіть облаштовані туалети і водогін.

У радянські часи в замку розміщувалися адміністративні установи, школа і навіть квартири мешканців. Те, що не зруйнував час, донищувала комуністична влада. Однак у самому палаці дивом збереглися старовинні каміни, залишки ліпнини на стінах і зала для прийому послів.

«Ми хочемо відтворити цю залу з її картинами, з її самобутністю, камінами, меблями. Для того, щоб показати, як жив король і як він працював тут у своїй літній резиденції», – додає Євген Янушевич.

Жовківський замок – візитівка міста. Тож подивитися на нього їдуть не лише українські туристи, а й гості з-за кордону.

Наукова співробітниця музею Мирослава Нікітіна-Базилевич розповідає: «Після пандемії знову почали їздити іноземці: поляки, корейці, була й австрійська делегація. Ми раді всім відвідувачам. За тиждень їх може бути і 800, і 1000. Але ми орієнтуємося поки що не на туристичні групи, а на індивідуальні відвідування».

Особливо цікавляться замком польські туристи. А от польське подружжя – Едвард і Барбара – вперше вирішило відвідати Україну. І дорогою до Львова вони намагаються не оминати туристичних цікавинок.

«Замок супер, але якби було більше об'єктів для огляду... Бо ми зайшли лише через одну браму і відвідали невеликий музей. А ще, напевно, є стільки цікавих речей! Якщо зараз про це не подумати, то незабаром не буде вже про що дбати», – зауважує пан Едвард.

Тож у музеї вже у серпні розпочнуть велику реставрацію. Та загалом, щоб повністю відновити замок, треба до трьохсот мільйонів гривень.

Нагадаємо, цього року на оновлення трьох замків Львівщини в межах «Великої реставрації» виділять 128,5 млн грн. Найбільшу суму отримає Жовківський замок.

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