Першочергові роботи в замку у Жовкві - це реставрація аварійного північного корпусу і прилеглої вежі

Із 15 відібраних на програму «Велика реставрація» проектів з Львівщини чотири отримають фінансування вже цього року. Зокрема, гроші виділять на відновлення трьох замків – Жовківського, Підгорецького та Олеського, а також камерної сцени театру ім. Марії Заньковецької. Про це повідомили у Міністерстві культури та інформаційної політики.

На реставрацію Жовківського замку у 2021 році Міністерство культури виділить із загального фонду 51 млн грн. Директор музею «Жовківський замок» Євген Янушевич розповів ZAXID.NET, що першочерговими роботами є виведення з аварійного стану кухонного корпусу, реставрація північної вежі і відновлення галереї між ними.

«Необхідно відремонтувати цей корпус вкрай швидко, бо його стан аварійний, може завалитися дах і розсипатися стіни. Це сума, яку виділили нам на цей рік. Переможець тендеру має встигнути освоїти ці кошти цього року», – розповів Євген Янушевич.

За його словами, окрім підготовки до реставрації, музей працює над розширенням експозиції на другому поверсі у іншому, південному корпусі. «Протягом літа хочемо задіяти 5 додаткових виставкових кімнат і коридор, а потім взятися за перший поверх», – пояснив ZAXID.NET директор музею.

На реставрацію Підгорецького замку у 2021 році виділять 32 млн грн, для Олеського замку – 45,5 млн грн. Камерну сцену львівського національного театру ім. Марії Заньковецької відремонтують за 4 млн грн.

Нагадаємо, загалом із 109 відібраних проектів на державну програму «Велика реставрація» із Львівщини відібрали 15. У 2021 році на реставрацію 22 пам'яток виділять 399 млн грн.