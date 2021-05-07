Місто-фортецю Жовкву розбудували на межі XVI-XVII ст.

Сім міст України, збудовані за концепцією «ідеальних», підписали меморандум про співпрацю. Разом вони розвиватимуть туризм і напрацьовуватимуть нові маршрути. Львівщину представляють Жовква і Броди.

Меморандум передбачає постійну співпрацю між містами, створення мережі туристичних маршрутів, промоцію, збереження, ознакування та розвиток «ідеальних міст». Його підписали 7 травня в Івано-Франківську голови семи населених пунктів – Бару (Вінницька область), Бродів та Жовкви з Львівщини, Полонного (Хмельницька область), Богородчан, Маріямпілю та Івано-Франківська з Прикарпаття.

Проект Івано-Франківської міськради виграв грант на майже 18 млн грн. Його використають для реставрації корпусу палацу Потоцьких, в якому облаштують конгрес-центр. Там буде інтерактивний музей історичних ідеальних міст, макети міст з відеомапінгом. Також відтепер відбуватимуться щорічні форуми «ідеальних» ренесансно-барокових міст.

«Ми стали переможцями у конкурсному відборі проектів, які можуть реалізовуватися коштом ЄС за проектом «Створення комунікаційної єврорегіональної платформи «ідеальних» міст для переорієнтації туризму в Івано-Франківській області». Проект посів 1 місце серед 219 поданих проектів у програмі «Розвиток туризму», – повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Жовква вперше підписала меморандум з містом обласного рівня. Він передбачає збільшення туристичного потоку, створення нового міжобласного маршруту Жовква-Броди-Івано-Франківськ», – розповів ZAXID.NET мер Жовкви Олег Вольський.

Концепція «ідеального міста» — архітектурна і містобудівна ідея створення міста з досконалим розплануванням вулиць і споруд, гармонійним поєднанням з довкіллям. Будували ідеальні міста-фортеці. Бар є першим містом у східній Європі, де було запроваджено концепцію ідеального міста. Жовкву розпланували за зразком «ідеальних міст» італійського архітектора П'єтро Катанео. Броди були збудовані як ідеальне місто-фортеця, де всі вулиці паралельно-перпендикулярні. Фактично лише у Жовкві і Бродах ці фортеці досі збережені. В інших містах від них залишились лише руїни.