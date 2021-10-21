Приміщення монастиря збудовані у готичному і бароковому стилях

Львівський музей історії релігії потрапив у додатковий список об’єктів, які відреставрують в межах державної програми «Велика реставрація». Цього року на роботи виділять 2 млн грн. Востаннє приміщення давнього монастиря ремонтували тоді, як відкривали у ньому музей – у 1973 році, тоді він називався музеєм атеїзму.

Як розповів ZAXID.NET директор музею Орест Малиць, за ці кошти в експозиційному залі планують замінити паркет на кам’яну підлогу, електрику, зробити розчистку стін і готичних елементів кам’яних склепінь, побілку.

Загалом проект відновлення всього приміщення музею передбачений на три роки і потребує фінансування близько 20 млн гривень. Але він зараз проходить експертизу і вартість робіт може змінитися.

Музей вже почав ремонти у попередні роки, відновили підземелля і два зали.

«У 2018 році реставрували за кошти обласного бюджету, в 2019 і 2020 році – за власні кошти. Цього року ще одне приміщення виставкової зали відновлюємо за кошти Інституту Полоніка. Зараз ми беремо інший етап – так звану галерею домініканського монастиря», – розповів ZAXID.NET Орест Малиць.

Реалізація проекту дасть можливість повністю змінити експозицію музею осучаснити її. Заплановано також змінити потік відвідувачів у музеї. Як пояснив Орест Малиць, зараз туристи заходять через дзвіницю і вертаються тим самим ходом. За новою концепцією, вхід мав би бути через тунель, що був колись входом у господарське подвір’я монастиря. Там буде візит-зона, каса з гардеробом і санвузлами.

Загалом площа всього музею разом з підземеллями – 2800 м2, площа експозиції, яку зараз планують реставрувати, – 500-600 м2. На час ремонту музей закривати не будуть, вхід буде через інше приміщення.

Експозиція музею розміщена в будівлі Домініканського монастиря ХІV-XVIII ст. і складається з 10 тематичних розділів. У фондах зберігається понад 50 тис. експонатів. Серед них – Острозька Біблія 1581 року та Євангеліє, видане в Парижі 1563 року, релікварій св. Аронтія ХІ ст.

Нагадаємо, перелік пам’яток архітектури України, які відреставрують коштом держбюджету, збільшився на 26 об’єктів. До списку додатково відібрали будівлі, які перебувають у комунальній власності і раніше автоматично випадали з відбору. Музей історії релігії є комунальним підприємством Львівської обласної ради. Раніше з Львівщини відібрали 12 об'єктів, з на чотирьох почали роботи вже цього року.