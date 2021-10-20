Для проекту «Велика реставрація» додатково відібрали 26 пам’яток
До переліку додали об’єкти, що перебувають у комунальній власності
До теми
Перелік пам’яток архітектури України, які відреставрують коштом держбюджету, збільшився на 26 об’єктів. До списку додатково відібрали будівлі, які перебувають у комунальній власності і раніше автоматично випадали з відбору.
«Щойно бюджетний комітет погодив виплату субвенцій на комунальні об’єкти. Це означає, що найближчим часом ми розпочнемо фінансування цих об’єктів за рахунок бюджету МКІП», – повідомив ввечері 20 жовтня міністр культури Олександр Ткаченко.
Раніше для цього проекту можна було обрати лише об’єкти державної форми власності. Тепер, після внесення коректив, уряд зможе виділити в обласні і місцеві бюджети субвенції для реставрації пам’яток місцевого значення.
Експертна рада додатково обрала 26 об’єктів з тих пропозицій, які подали обласні адміністрації, вони вже мають проектно-кошторисну документацію.
Вінницька область
- Реставрація головного корпусу пам’ятки «Палац» у місті Тульчин.
- Реставраційний ремонт частини фасаду Музично-драматичного театру ім. Садовського.
Волинська область
- Реставрація, ремонт та пристосування замку Радзивілів XVI ст. в смт. Олика.
Дніпропетровська область
- Реставрація з пристосуванням будівлі комунального підприємства «Дніпропетровська філармонія ім. Когана» Дніпропетровської обласної ради.
- Реставрація фасаду будівлі КЗ «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» ДОР – «Будинок міської управи».
- Реставрація «Центру дитячої та юнацької творчості Металургійного району» Криворізької міської ради.
Житомирська область
- Ремонтно-реставраційні роботи меморіального будинку-музею академіка С. П. Корольова.
- Реставраційно-ремонтні роботи Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І. Кочерги.
- Реставраційно-ремонтні роботи Житомирського академічного обласного театру ляльок.
Закарпатська область
- Реставрація (протиаварійні роботи) замку-фортеці X-XVI ст.
- Першочергові протиаварійні роботи пам’ятки архітектури ХVIІ ст. дерев’яної церкви Зіслання Святого Духа с. Колочава.
Кіровоградська область
- Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури.
Львівська область
- Реставрація експозиційних залів музею історії релігії.
Миколаївська область
- Реставрація будівлі Миколаївського художнього російського драматичного театру.
Одеська область
- Ремонтно-реставраційні роботи на будівлі-пам’ятці «Нова біржа» Одеської обласної філармонії.
- Проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі-пам’ятки «Палац Потоцьких» (Одеський художній музей).
- Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки «Палац Абази» (Одеський музей західного і східного мистецтва).
Полтавська область
- Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, ІІІ черга (І пусковий комплекс-вестибюль, зал урочистостей).
Рівненська область
- Реставрація Луцької башти ХVІ ст. – Музей книги та друкарства в м. Острозі.
- Протиаварійні роботи Мурованої вежі ХІV ст. м. Острог.
- Реставраційний ремонт Мурованої вежі ХІV ст. м. Острог.
Тернопільська область
- Реставрацiя ратушi ХVIII ст. в м. Бучачi.
Харківська область
- Відновлення комори XIX cт. з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території Національного літературно–меморіального музею Г. С. Сковороди.
- Реставрація будинку управляючого (адміністративне та фондове приміщення) на території національного літературно–меморіального музею Г. С. Сковороди.
Херсонська область
- Науково-проектна документація Херсонського обласного художнього музею ім. О.Шовкуненка. Реставрація та пристосування.
Чернівецька область
- Реставраційний ремонт будівлі Чернівецької обласної універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка.
Загалом із 109 відібраних проектів на державну програму «Велика реставрація» у 2021 році відреставрують 22 пам'ятки у різних областях України, на це виділять 399 млн грн. Із Львівщини відібрали 15 проектів, з них на чотирьох вже почали роботи.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.