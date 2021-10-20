Олицький замок, у якому ще донедавна працювала психіатрична лікарня, відреставрують

Перелік пам’яток архітектури України, які відреставрують коштом держбюджету, збільшився на 26 об’єктів. До списку додатково відібрали будівлі, які перебувають у комунальній власності і раніше автоматично випадали з відбору.

«Щойно бюджетний комітет погодив виплату субвенцій на комунальні об’єкти. Це означає, що найближчим часом ми розпочнемо фінансування цих об’єктів за рахунок бюджету МКІП», – повідомив ввечері 20 жовтня міністр культури Олександр Ткаченко.

Раніше для цього проекту можна було обрати лише об’єкти державної форми власності. Тепер, після внесення коректив, уряд зможе виділити в обласні і місцеві бюджети субвенції для реставрації пам’яток місцевого значення.

Експертна рада додатково обрала 26 об’єктів з тих пропозицій, які подали обласні адміністрації, вони вже мають проектно-кошторисну документацію.

Вінницька область

Реставрація головного корпусу пам’ятки «Палац» у місті Тульчин.

Реставраційний ремонт частини фасаду Музично-драматичного театру ім. Садовського.

Волинська область

Реставрація, ремонт та пристосування замку Радзивілів XVI ст. в смт. Олика.

Дніпропетровська область

Реставрація з пристосуванням будівлі комунального підприємства «Дніпропетровська філармонія ім. Когана» Дніпропетровської обласної ради.

Реставрація фасаду будівлі КЗ «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» ДОР – «Будинок міської управи».

Реставрація «Центру дитячої та юнацької творчості Металургійного району» Криворізької міської ради.

Житомирська область

Ремонтно-реставраційні роботи меморіального будинку-музею академіка С. П. Корольова.

Реставраційно-ремонтні роботи Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І. Кочерги.

Реставраційно-ремонтні роботи Житомирського академічного обласного театру ляльок.

Закарпатська область

Реставрація (протиаварійні роботи) замку-фортеці X-XVI ст.

Першочергові протиаварійні роботи пам’ятки архітектури ХVIІ ст. дерев’яної церкви Зіслання Святого Духа с. Колочава.

Кіровоградська область

Реставрація будівлі Олександрійського міського Будинку культури.

Львівська область

Реставрація експозиційних залів музею історії релігії.

Миколаївська область

Реставрація будівлі Миколаївського художнього російського драматичного театру.

Одеська область

Ремонтно-реставраційні роботи на будівлі-пам’ятці «Нова біржа» Одеської обласної філармонії.

Проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі-пам’ятки «Палац Потоцьких» (Одеський художній музей).

Ремонтно-реставраційні роботи будівлі-пам’ятки «Палац Абази» (Одеський музей західного і східного мистецтва).

Полтавська область

Реставрація Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського, ІІІ черга (І пусковий комплекс-вестибюль, зал урочистостей).

Рівненська область

Реставрація Луцької башти ХVІ ст. – Музей книги та друкарства в м. Острозі.

Протиаварійні роботи Мурованої вежі ХІV ст. м. Острог.

Реставраційний ремонт Мурованої вежі ХІV ст. м. Острог.

Тернопільська область

Реставрацiя ратушi ХVIII ст. в м. Бучачi.

Харківська область

Відновлення комори XIX cт. з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території Національного літературно–меморіального музею Г. С. Сковороди.

Реставрація будинку управляючого (адміністративне та фондове приміщення) на території національного літературно–меморіального музею Г. С. Сковороди.

Херсонська область

Науково-проектна документація Херсонського обласного художнього музею ім. О.Шовкуненка. Реставрація та пристосування.

Чернівецька область

Реставраційний ремонт будівлі Чернівецької обласної універсальної бібліотеки імені Михайла Івасюка.

Загалом із 109 відібраних проектів на державну програму «Велика реставрація» у 2021 році відреставрують 22 пам'ятки у різних областях України, на це виділять 399 млн грн. Із Львівщини відібрали 15 проектів, з них на чотирьох вже почали роботи.