У львівському офісі Державного історико-культурного заповідника «Тустань» відкрили та відновили розписи трьох періодів. Їх виявили на стелі та стінах однієї кімнати. Реставратори залишили усі три, вони демонструють, як мінялася мода на декор інтер’єру впродовж пів століття. ZAXID.NET першим оглянув відновлені розписи.

Будинок №17 на сучасній вулиці Мирослава Скорика у центрі Львова спорудили 1897 року за проектом Діонісія Кшичковського. Тоді він мав багато оздоблений необароковий вигляд. Нині ж простенький фасад у дивному рожевому кольорі не виказує якихось особливих цінностей. Тим паче, що від самого початку він не був житловим, там працювали різні офісні приміщення. Втім, триповерховий будинок мав також вишуканий інтер’єр, зокрема розписи стін. Праве крило є давніше, а ліве добудували на кілька років пізніше. Від розкішного колись фасаду зараз мало що залишилося: ліпнину і аттик було втрачено в період міжвоєння. В коридорах – радянські панелі і олійні фарби.

Вигляд будинку у 1901 році (фото з Центру міської історії)

Коли заповідник отримав в оренду це приміщення, в деяких місцях воно було аварійним. Втім, розписи виявили у всіх кімнатах. Деякі мають простіші трафаретні оздоби. Найкращі і найбагатші – у кімнатах, що виходять вікнами на вулицю Скорика.

Сім років тому реставраторка Ірина Гірна, засновниця майстерні «Гарда», відновила розписи в одному куті найбільшого приміщення, яке орендує заповідник «Тустань». Вони були в дуже поганому стані. Їх буквально копіювали з інших частин. Стіни там мають лише рамочку по периметру. А от стеля багато оздоблена. Відкрили один фрагмент, щоб показати, як виглядала вся кімната.

Розписи кінця XIX ст, відновлені у 2018 році

«Там було два шари сітки під штукатуркою. Але під ними все-таки збереглися розписи стелі. Розетка посередині була дуже знищена. Квіти збереглися на відсотків 30%, їх копіювали з тих частин, де вони вціліли. Один фрагмент був зовсім втрачений. Але я знайшла в історичному каталозі віденських майстрів кінця XIX ст. цю схему і реконструювала за цим зразком», – розповідає Ірина Гірна, яка впродовж дев’яти місяців відновлювала лише фрагмент в одному куті кімнати.

А цьогоріч у сусідній кімнаті роботи продовжила її колега Лідія Береговенко. В одній невеличкій кімнаті виявили розписи трьох періодів. Їхнє відновлення тривало близько року.

Реставратори показали розписи трьох періодів, які відновили на стелі

«Раніше ці кімнати орендувало видавництво. Тут був старий радянський ремонт, який може бути багатообіцяючим, адже не мав слідів недавніх агресивних ремонтів, після яких не залишається нічого. І ми не помилились», – розповідає директор заповідника «Тустань» Андрій Котлярчук.

Фриз найдавнішого періоду розписів XIX ст

Найдавніші розписи – з часу побудови кам’яниці, характерні для кінця XIX ст. Це зелений з червоним обрамленням фриз на стелі, посередині розета, оздоблена квітами. Вони були у доброму стані збереження, проте вже приблизно за десять років на стелі нанесли нову розету з оздобами.

Розета з розписами кінця XIX ст (праворуч) та початку XX ст (ліворуч)

Третій період представляють трафаретні розписи з квітами у модному на початку XX ст. стилі сецесії. Квіти і галузочки на оливковому тлі прикрашають не лише стелю, а й периметр стін.

Сецесійний розпис

У цій кімнаті виявили також зашиту нішу з первинним кольором столярки – темно-коричневим. Як припускає директор заповідника, це могли бути перші двері. Андрій Котлярчук називає такі дослідницько-реставраційні роботи будівельною археологією.

«З дверей ми зняли шари дермантину з поролоном, а під ним виявили тафлі австрійського часу. Під паркетом міжвоєння знайшли підлогу австрійського часу», – розповідає керівник заповідника «Тустань».

За 11 років оренди цього приміщення заповідник відновив 7 оригінальних дерев’яних вікон, в яких майстри зберегли не тільки дерево і фурнітуру, але й полагодили механізми для режиму провітрювання. Усі роботи заповідник проводить малими кроками і власними зусиллями. Будинок, хоч і не є пам’яткою архітектури, але адміністрація намагається зберігати все цінне і паралельно переконує сусідів, інших орендарів цього будинку, також зберігати автентику.

«Ми діємо за принципом, що все треба робити взірцево. І якщо ми пам’яткоохоронці, заповідник, то маємо насамперед показувати приклад іншим. Все, що ми тут робили, – з повагою до історії. Ми тут орендарі, але намагаємося зберегти все, що можна. Плануємо відновити також приміщення загального користування – окуття і дерев’яні елементи на сходових маршах», – розповідає Андрій Котлярчук.

Сучасний вигляд будинку на вул. Скорика, 17

Згідно з історичною довідкою, до Другої світової у цій будівлі на тодішній вулиці Хоронщизна працювала Цісарсько-королівська окружна дирекція державних лісів, Державне управління доріг, польське торгово-географічне об’єднання, редакції часописів («Wiadomości artystyczne», «Czasopismo techniczne», «Słowo polskie» та інші) та друкарня Шмідта і спілка.

Усі сучасні фото ZAXID.NET