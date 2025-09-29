За тиждень зросла площа територій, звільнених та зачищених від російських окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів день у частинах на головних напрямках фронту, зокрема на Добропільському. У понеділок, 29 вересня, він повідомив, що українські бійці звільнили вже 175 км2 української землі.

Сирський провів нараду з командирами військових частин, які залучені до контрнаступу на Добропільському напрямку. За останніми даними, українські військові звільнили 175 км2 на Донеччині, а також зачистили від російських ДРГ майже 195 км2.

«Завдяки чітко спланованим та сміливим діям наших військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні.

Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769», – повідомив Сирський.

Крім того, головнокомандувач повідомив про знищення 969 одиниць озброєння та військової техніки росіян.

Нагадаємо, з вересня командування ЗСУ та українська влада систематично повідомляє про успіхи Сил оборони на Добропільському напрямку. Станом на 22 вересня військові звільнили 164,5 км², ще 180,8 км² – зачистили від ДРГ. Таким чином, за тиждень Сили оборони звільнили понад 10 км² українських територій, а зачистили майже 15 км². За даними Володимира Зеленського, від початку контрнаступу під Добропіллям ЗСУ взяли в полон 1000 росіян.