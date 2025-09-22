Олександр Сирський розповів про успіхи захисників на Донеччині

Сили оборони продовжують успішну операцію на Добропільському напрямку. Українські військові змогли просунутись на окремих ділянках фронту та повернути під контроль ще частину територій. Про це у понеділок, 22 вересня, повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами головкома, минулої доби українські військові повернули контроль над 1,3 км² територій, також зачистили від окупантів 2,1 км² Покровського району Донецької області. На окремих напрямках українським штурмовим підрозділам вдалося просунутись від 200 м до 2,5 км. Крім того, за добу росіяни втратили 65 бійців, з них 43 – були ліквідовані. Також окупанти втратили чотири артилерійські системи, шість безпілотників та один мотоцикл.

Загалом за час операції станом на початок доби 22 вересня українські військові звільнили 164,5 км², ще 180,8 км² – зачистили від ДРГ.

«Загальні втрати російських окупантів на Добропільському напрямку складають 2 696 осіб, з них безповоротні – 1492. Триває поповнення “обмінного фонду” для повернення українських захисників і захисниць із російської неволі», – повідомив Олександр Сирський.

Нагадаємо, 19 вересня Олександр Сирський також повідомляв про успіхи Сил оборони на Добропільському напрямку. Тоді повідомлялось, що ЗСУ відновили контроль над сімома населеними пунктами, ще дев’ять – зачистили від ворожих ДРГ.