У вівторок, 23 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Ситуація з енергосистемою на Львівщині. Після нічної атаки Росії на Україну в області запровадили аварійні відімкнення світла. Сквер замість руїн. У Львові перезентували майбутній громадський простір на місці знищених Росією будинків. Після операції практично здоровий. Пацієнта з Вінничини врятували львівські кардіохірурги. Чи буде сніг на Різдво. Синоптики розповіли про погоду наприкінці грудня.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter