Новини Львова від ZAXID.NET за 23 грудня
У вівторок, 23 грудня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Ситуація з енергосистемою на Львівщині. Після нічної атаки Росії на Україну в області запровадили аварійні відімкнення світла.
- Сквер замість руїн. У Львові перезентували майбутній громадський простір на місці знищених Росією будинків.
- Після операції практично здоровий. Пацієнта з Вінничини врятували львівські кардіохірурги.
- Чи буде сніг на Різдво. Синоптики розповіли про погоду наприкінці грудня.
