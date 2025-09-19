За словами Олександра Сирського, українські сили суттєво поповнили обмінний фонд

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони проводять успішну операцію на Добропільському напрямку на Донеччині – військові просунулись на глибину від трьох до семи кілометрів. Про це головком написав у соцмережах 19 вересня.

За словами Сирського, Силам оборони вдалось відновити контроль над сімома населеними пунктами, а також зачистити від ворожих ДРГ – дев’ять.

Загалом за час операції на Добропільському напрямку українські військові звільнили 160 км² території та ще 171 км² – зачистили від ДРГ.

За цей час російські сили втратили 2456 своїх військових, з них 1 322 – убитими. Окрім цього, українські сили суттєво поповнили обмінний фонд для повернення українських захисників і захисниць із російського полону, додав генерал.

Також росіяни втратили 817 одиниць озброєння та військової техніки, а саме:

танків – 12,

бойових броньованих машин – 37,

артсистем – 162,

РСЗВ – 5,

автотехніки – 382,

мотоциклів – 58,

спеціальної техніки – 1,

БпЛА – 160.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

Нагадаємо, 11 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російським окупантам вдалося просунутися поблизу міста Добропілля на Донеччині. За даними проєкту, ворожа армія змогла підійти до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе, що на північному сході від Добропілля. Також ішлося, що росіяни просунулися в напрямку траси Добропілля – Краматорськ.

В ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій. Однак просочування таких груп не означає взяття під контроль території, зазначали військові.

Згодом 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що кількома днями раніше зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку для протидії російським окупантам. 14 серпня в «Азові» прозвітували про ліквідацію понад 150 окупантів на згаданому напрямку.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції 12 серпня заявив, що прорив російських військ поблизу Добропілля на Покровському напрямку відбувався для створення інформаційного фону перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна на Алясці 15 серпня.

Уже 15 серпня президент повідомив про успіхи Сил оборони у відбитті російських солдатів на Покровському напрямку.