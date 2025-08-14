На Покровському напрямку ліквідували 150 російських військових

1-й корпус Національної гвардії України «Азов» значні втрати росіян на Покровському напрямку. Про це йдеться у заяві військових, опублікованій у телеграм-каналі корпусу, у середу, 13 серпня.

Зазначається, що протягом останніх двох діб у смузі відповідальності корпусу, силами «азовців», а також суміжних та підпорядкованих підрозділів, вдалося ліквідували 151 окупанта, ще понад 70 росіян зазнали поранень. Крім того, українські військові захопили у полон вісьмох противників.

«Бойові дії тривають. Сплановані та реалізуються заходи у районах населених пунктів у смузі відповідальності 1-го корпусу НГУ “Азов” і ОТУ “Донецьк”», – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на 22:00 середи, 13 серпня, на Покровському напрямку українські військові відбили 40 з 42 російських атак. Окупанти намагалися атакували позиції Сил оборони у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне.

Нагадаємо, що 11 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військових на Донеччині. За даними аналітиків, окупанти підійшли до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе, що на північному сході від Добропілля. Також окупанти просунулися в напрямку траси Добропілля – Краматорськ.

Наступного дня, 12 серпня, 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку для протидії російським окупантам.

У середу, 13 серпня, 93 ОМБр «Холодний Яр» повідомила про захоплення у полон чотирьох росіян, які проникли вглиб території на Покровському напрямку.

