Полонені належать до 132-ї окремої мотострілецької бригади

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» взяли у полон чотирьох росіян в операційній зоні 19-го армійського корпусу на Донеччині. Про це у вівторок, 12 серпня, повідомили українські бійці.

12 серпня росіяни здійснили спробу проникнення вглиб території операційної зони 19-го армійського корпусу. Захисники ліквідували частину окупантів, а ще чотирьох загарбників вдалося взяти в полон.

«В ході бойових дій, відбулося проникнення малих груп противника вглиб території операційної зони 19-го армійського корпусу. Завдяки злагодженим діям бійців 93-ї ОМБр «Холодний Яр» було знищено п’ятьох військовослужбовців ворога та ще четверо взято в полон», – йдеться у повідомленні.

За словами полонених, вони належать до 132-ї окремої мотострілецької бригади.

Українські військові згодом продовжили роботу з виявлення та знищення залишків окупантів.

Як пише «Мілітарний», проникнення ворога відбулося в районі населених пунктів Кучерів Яр та Золотий Колодязь. Там, за інформацією DeepState станом на 11 серпня, на вузькій ділянці фронту російські підрозділи просунулися приблизно на 15 кілометрів углиб української оборони.

«З Кучеревого Яру через лісосмуги противник дістався села Веселе, де здійснює накопичення сил», – додають у матеріалі.

Ці населені пункти знаходяться на Покровського напрямку, де за минулу добу, 12 серпня, захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора. Зокрема, бойові зіткнення тривали поблизу Попового Яру, Маяка, Рубіжного, Володимирівки, Колодязів, Ніканорівки, Котлиного, Нового Шахового, Новоекономічного, Звірового, Удачного, Лисівки, а також у напрямках Покровська, Золотого Колодязя, Родинського та Променя.

Карта від Генштабу, ситуація на Покровському напрямку станом на 12 серпня

Обстановка на Покровському напрямку залишається складною та динамічною. 12 серпня стало відомо, що визначену смугу оборони на напрямку зайняв 1-й корпус Національної гвардії України «Азов».