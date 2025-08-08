За допомогою дронів, засобів розвідки та зусиллями бійців росіян у Покровську знаходять та ліквідовують

Бійці 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ліквідовують російські диверсійно-розвідувальні групи, які намагаються проникнути у Покровськ. У четвер, 7 серпня, військові показали відео бойової роботи.

Відомо, що вже понад місяць ворог не полишає спроби проникнути в Покровськ, застосовуючи ДРГ. Головне завдання росіян – накопичити живу силу для подальших дій. Та завдяки злагодженим діям бригад 7-го корпусу ДШВ та суміжним підрозділам Сил Оборони ворожі групи вдається стримувати. Загарбників знаходять та ліквідовують за допомогою дронів, засобів розвідки та зусиль бійців.





Наразі оборонці міста продовжують посилено моніторити ймовірні місця проникнення ворога.



«Покровськ – чистий від ворожих ДРГ та повністю під контролем українських військових», – додають у дописі.