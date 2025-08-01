Затриманій загрожує довічне ув'язнення

Служба безпеки України затримала агентку російської воєнної розвідки (ГРУ), яка намагалася допомогти російським диверсійно-розвідувальним групам прорватися у напрямку Сум. Про це у п’ятницю, 1 серпня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни завербували колишню медсестру з Сумщини через телеграм-канал. За завданням окупантів, жінка мала встановити координати блокпостів та опорних пунктів Сил оборони у прикордонних районах області. Для цього зрадниця встановила на своєму велосипеді маленьку камеру та об’їжджала місцевість й приховано знімала військові об’єкти.

«Зібрані дані, у вигляді фото та відео з відмітками об’єктів на карті, агентка передавала куратору через месенджер», – йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ затримали жінку, коли вона знімала прикордонний міст, яким мали рухатись російські ДРГ. Також українська спецслужба вжила заходів для убезпечення Сил оборони.

Затриманій оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваній загрожує довічне ув’язнення та конфіскація майна.

Нагадаємо, 29 травня цього року СБУ повідомила про затримання 45-річного інформатора ФСБ, який готував прорив російських диверсійно-розвідувальних груп на північ Харківщини.